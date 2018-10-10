Харьковщина отправила гуманитарку для пострадавших от взрывов на Черниговщине

Предприниматели Харьковской области передали 22 т продуктов и товаров первой необходимости.

Предприниматели Харьковской области собрали около 22 тонн продуктов для людей эвакуированных из-за взрыва склада с боеприпасами в городе Ичне Черниговской области.

"Было передано около 22 тонн продуктов и товаров первой необходимости. Это мука, крупы, макаронные, мясные, хлебобулочные изделия, овощи, вода, сыр и др", - заявил директор департамента экономики и международных отношений Харьковской облгосадминистрации Андрей Колос, ообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

Затем будут отправлены строительные материалы.

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9 октября произошел пожар на военных складах вблизи города Ичня. Боеприпасы начали взрываться и разлетаться. В районе населенного пункта Ичня закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, прекращено движение автомобилей и поездов. В зону отселения попали около 20 тыс. человек, из них 13 тыс. уже эвакуированы. Людей разместили в спортивном зале Парафиевского дошкольного учебного заведения № 1 "Малютка" и в Южненской общеобразовательной школе. Пострадавшие нуждаются в гуманитарной помощи. Есть необходимость в вещах, лекарствах, еде.