Харьков снова бомбят: в центре города был сильный взрыв

Фото Харьковского городского совета

Российские оккупанты вечером 9 марта снова начали обстрелы Харькова.

В 22:10 в городе была объявлена воздушная тревога, сообщает "Суспільне Харків".

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"В Харькове более часа слышны звуки залпов. О разрывах снарядов сообщают жители Салтовки, мощный взрыв около 22:00 слышали в центре города", - говорится в сообщении.

Источник в ГСЧС подтвердил информацию об обстреле и пожаре в ТРЦ "Никольский".

Из-за угрозы обстрелов спасатели на момент написания не добрались до места происшествия.

Харьков охватили пожары из-за обстрелов российскими оккупантами города. Захватчики уже несколько дней не прекращают гатить по центру Харькова и жилым районам.