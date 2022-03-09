Харьков снова бомбят: в центре города был сильный взрыв

Российские оккупанты вечером 9 марта снова начали обстрелы Харькова.
В 22:10 в городе была объявлена воздушная тревога, сообщает "Суспільне Харків".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне показали видео, как "за своих дедов" убивают украинских детей и стариков в Харькове
"В Харькове более часа слышны звуки залпов. О разрывах снарядов сообщают жители Салтовки, мощный взрыв около 22:00 слышали в центре города", - говорится в сообщении.
Источник в ГСЧС подтвердил информацию об обстреле и пожаре в ТРЦ "Никольский".
Из-за угрозы обстрелов спасатели на момент написания не добрались до места происшествия.
Харьков охватили пожары из-за обстрелов российскими оккупантами города.
Захватчики уже несколько дней не прекращают гатить по центру Харькова и жилым районам.
Комментарии