Гуманитарный коридор: во время эвакуации людей кафиры задержали спасателя

УП Во время эвакуации с Гостемеля окупанты задержали спасателя

Уже третьи сутки окупанты незаконно задержали и до сих пор удерживают работника ГСЧС Алексея Данченко. Он участвовал в эвакуации жителей из Гостомеля в Киевской области.

"Я снова и снова заостряю внимание, чтобы РФ отпустила Алексея Данченко – работника ГСЧС, который сопровождал колонну в согласованном гуманитарном маршруте в Белогородке. Сейчас он находится на территории стеклозавода в городе Гостомель. Мы требуем выпустить Данченко. Мы договорились об этом коридоре, и он выполнял свою работу", - сказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время видеообращения 13 марта.

Данченко входил в список лиц, участвующих в эвакуации. Этот список был согласован сторонами.

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"Объяснение, что он говорил по мобильному, не принимается", – добавила она.

Украина будет делать все, чтобы освободить Данченко, подчеркнула Верещук.

Вчера, 12 марта, в Киевскую область удалось вывезти более 4 тыс. человек. Эвакуация проходила из Бучи, Гостомеля, Немишаева, Микуличей.