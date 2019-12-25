Грымчаку снова продлили арест

Высший антикоррупционный продлил арест для бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака до 14 февраля.

"24 декабря следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ...Подозреваемому продлен срок содержания под стражей на 53 дня (до 14 февраля 2020 включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1 миллион 999 тысяч 761 гривна", сообщает ВАКС в Facebook.

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21 декабря Высший антикоррупционный суд уменьшил сумму залога для экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака с 6 до 2 миллионов гривен.

14 августа детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.

По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.