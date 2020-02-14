Грымчаку продлили домашний арест

Эксзаместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку продлили действие меры пресечения.

Судья удовлетворил ходатайство прокурора и оставил Грымчака под домашним арестом до 13 апреля включительно, сообщает Высший антикоррупционный суд.

24 декабря 2019 суд продлил арест Грымчака до 14 февраля с возможностью внесения 2 миллионов гривен залога.

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14 августа задержаны Грымчак и его помощник Игорь Овдиенко якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.

По данным НАБУ, они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений чиновниками.

Сам Грымчак отрицает, что брал взятки, и рассказал в суде, как ему предлагали значительно большие суммы.

22 октября Грымчаку изменили подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием.