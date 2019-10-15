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среда, 16 октября 2019 10:24

Группа "Первое декабря" прощается с Владимиром Панченко

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Автор: Газета "День"
  Владимир Панченко был профессором Национального университета «Киево-Могилянская академия», членом Украинского центра Международного ПЕН-клуба, шеф-редактором и основателем интернет-издания «Литакцент»
Владимир Панченко был профессором Национального университета «Киево-Могилянская академия», членом Украинского центра Международного ПЕН-клуба, шеф-редактором и основателем интернет-издания «Литакцент»

Инициативная группа "Первое декабря" провожает в последний путь своего собрата – Владимира Евгеньевича Панченко. Еще неделю назад в телефонном разговоре он сказал одному из нас: "Теперь уже все в руках Божьих". И Бог действительно принял решение, накрыв его Покровом Божьей Матери, как когда-то красной китайкой покрывали казака.

Владимиру Евгеньевичу с его славной и мудрой жизнью можно было искренне позавидовать. Лишь сухой перечень его научных званий и должностей, литературоведческих трудов и писательского наследия занимает в "Википедии" немало места. Сегодня большую потерю чувствует Национальный университет "Киево-Могилянская академия", профессором которого он был. Благодарным словом вспоминают об усопшем в Украинском центре Международного ПЕН-клуба, гордившийся его членством, и в Кропивницькой областной организации Союза писателей Украины, в которой он был ответственным секретарем. Вспомнят Владимира Панченко и в стенах Верховной Рады Украины - он был народным депутатом I созыва. И в интернет-издании "Литакцент", где был шеф-редактором и учредителем с 2007 года.

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К инициативной группе "Первое декабря" Владимир Панченко присоединился в 2015-м и сразу стал незаменимым. Его искренняя привязанность и сердечность приумножали ему друзей, а мудрость и чувство слова делали талантливым соавтором наших документов. Великодушие и тактичность давали ему дар посредничества, когда наши дискуссии становились слишком эмоциональными.

Автор: Газета "День"
  Владимир Панченко был народным депутатом I созыва
Владимир Панченко был народным депутатом I созыва

А еще есть в этом мире "Википедия" множества человеческих сердец, в которой записаны все добрые дела Владимира Панченко, что их он щедро сеял вокруг себя. Его любили все, кто знал, потому что таких людей невозможно не любить. Поэтому пустоту с его уходом почувствует многие.

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Уходил из жизни он мужественно и достойно, зная свой диагноз и понимая неотвратимость. Его дух был крепче тела, а благодаря мужественному покою он до последнего сохранял способность быть опорой, а не бременем.

Пусть будет земля ему пухом, а память о нем – вечной!

Участники Инициативной группы "Первого декабря" Вячеслав Брюховецкий, Иван Дзюба, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Мирослав Маринович, Вадим Скуратовский, Юрий Щербак, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив.

Глава Секретариата Инициативной группы "Первого декабря" Иван Васюник, Даниил Лубкивский, Ярина Ясиневич, Сергей Рохманов, Ольга Сало, Елена Подобед-Франковская, Андрей Когут.

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