Грозы и шквалы - украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

В западных областях пройдут грозы. Фото: REUTERS

В отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

20 мая в западных областях и в Винницкой области ожидаются грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем сильные дожди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грозы и шквальный ветер прогнозируют синоптики: каким регионам готовиться к ненастью

Осложнение погодных условий соответствует первому уровню опасности (желтом).

Сегодня, 19 мая, в большинстве областей Украины ожидается переменная облачность. Грозы накроют западные, Винницкую и Одесскую обл.