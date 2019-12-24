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вторник, 24 декабря 2019 16:47

Грозит раскол: ПЦУ не будет проводить рождественские богослужения 25 декабря

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Грозит раскол: ПЦУ не будет проводить рождественские богослужения 25 декабря
Рождественская литургия в храмах ПЦУ запланирована на 6 января и 7 января. Фото: politeka.net

В храмах Православной церкви Украины не будут проводить рождественские богослужения 25 декабря.

Они в храмах ПЦУ запланированы на 6 января и 7 января, как и было ранее, сообщили в пресс-служба ПЦУ.

"Через переход может произойти раскол в самой церкви, может произойти разделение на староверов и нововерами. Такие примеры есть в мире. Не все прихожане и священнослужители поддерживают календарную реформу", - объясняют в пресс-службе.

Запад празднует Рождество 25 декабря в результате календарной реформы, которая касается всего года.

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"На это нужно время, людям необходимо разъяснить. Календарная реформа предполагает не только изменение даты празднования Рождества, но и других праздников, например, День святого Николая".

В Волынской епархии Православной церкви Украины рождественскую литургию отслужат и 25 декабря, и 7 января.

25 декабря, в 10.00 службу Божью в кафедральном соборе Святой Троицы по случаю Рождества Христова в соответствии с Новоюлианским календарю возглавит митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

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