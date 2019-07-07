Громкую гулянку устроили в ночь на Ивана Купала в музее Пирогово

На территории Национального музея архитектуры и быта Пирогово состоялись гуляния в честь традиционного народного праздника Ивана Купала.

Фото: dt.ua

Гостей гуляний, что традиционно проводятся в Пирогово, ждал купальский фестиваль с театральным обрядовым действом во главе с Купалой и Мареной, выступления фольклорных коллективов, народные танцы, ярмарка народных ремесел, где можно было приобрести сувенирную атрибутику, пишет DT.UA.

7 июля, в Украине отмечают старинный праздник Ивана Купала, который символизирует рождение летнего солнца - Купала. В праздника древние языческие корни: сначала праздник в честь Солнца отмечалось в день Летнего солнцестояния, а после введения христианства, к нему приурочили праздник Рождества Иоанна Крестителя, которое по старому стилю отмечалось 24 июня. Теперь праздник приходится на 7 июля.

С самого утра в этот день принято искупаться в водоеме, ибо считается, что вода в этот день несет очищение, как души, так и тела.

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На Ивана Купала нельзя давать в долг, спать, стоит прыгать через огонь и искать цветок папоротника. Ивана Купала празднуют в ночь с 6 на 7 июля. Считают, что этой ночью просыпается нечисть - ведьмы, змеи, водяные, русалки, оборотни. Поэтому ночью нельзя спать.