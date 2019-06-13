Гройсман рассказал, как решить проблему с дорогами в Украине

Гройсман назвал цементные дороги спасением для межрайонных путей. Фото: Build PortaL

Цементные дороги могут быть спасением для межрайонных дорог и небольших населенных пунктов.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.

"Отдельное направление производства - цемент для автомобильных дорог. Эта технология дорожного строительства дешевле и выносливее за чисто асфальтовое покрытие. И главное - она ​​украинская. Цементные дороги - это спасение для межрайонных дорог и дорог в небольших населенных пунктах", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: UKRCEMFOR 2019: новые технологии, мировой опыт и современные решения в цементной отрасли

Окремий напрямок виробництва - цемент для автомобільних доріг. Ця технологія дорожнього будівництва дешевша і витриваліша за суто асфальтне покриття. І головне – вона українська. Цементні дороги – це порятунок для міжрайонних шляхів та доріг у невеликих населених пунктах. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 13 червня 2019 р.

В прошлом году Украина заняла сто тридцать седьмой место из 144 стран мира по качеству дорожного покрытия. Общая протяженность дорог в стране - 169,6 тыс. км. Из них 2,1 тыс. км - с цементобетонным покрытием.