Гройсман рассказал, как решить проблему с дорогами в Украине

Цементные дороги могут быть спасением для межрайонных дорог и небольших населенных пунктов.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.
"Отдельное направление производства - цемент для автомобильных дорог. Эта технология дорожного строительства дешевле и выносливее за чисто асфальтовое покрытие. И главное - она украинская. Цементные дороги - это спасение для межрайонных дорог и дорог в небольших населенных пунктах", - написал он.
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Окремий напрямок виробництва - цемент для автомобільних доріг. Ця технологія дорожнього будівництва дешевша і витриваліша за суто асфальтне покриття. І головне – вона українська. Цементні дороги – це порятунок для міжрайонних шляхів та доріг у невеликих населених пунктах.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 13 червня 2019 р.
В прошлом году Украина заняла сто тридцать седьмой место из 144 стран мира по качеству дорожного покрытия. Общая протяженность дорог в стране - 169,6 тыс. км. Из них 2,1 тыс. км - с цементобетонным покрытием.
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