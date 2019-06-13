Гройсман рассказал, как решить проблему с дорогами в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 2304
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 18243
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7200
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 747
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2412
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 639
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2637
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 5229
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 459
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 2043
Фото
Все фото
21
12
6
4
9
&quot;Были и 200-е, и 300-е. Но наши ребята чувствуют себя уверенно&quot; – с ООС вернулись 200 десантников
"Были и 200-е, и 300-е. Но наши ребята чувствуют себя уверенно" – с ООС вернулись 200 десантников
Хаммеры, столбы пыли и маки в поле: показали зрелищные учения &quot;зеленых беретов&quot;
Хаммеры, столбы пыли и маки в поле: показали зрелищные учения "зеленых беретов"
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
В колонии, где бунтуют заключенные, обнаружили жесткие нарушения
В колонии, где бунтуют заключенные, обнаружили жесткие нарушения
Писатели - кошатники: показали домашних любимцев звезд мировой литературы
Писатели - кошатники: показали домашних любимцев звезд мировой литературы
Видео
Все видео
"Бандеровец" в центре Москвы "подорвал" интернет
"Бандеровец" в центре Москвы "подорвал" интернет
Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя
Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя
Шутил о коммуналке и "Роттердаме+": у Зеленского отказались от обещания снизить тарифы
Шутил о коммуналке и "Роттердаме+": у Зеленского отказались от обещания снизить тарифы
Тимошенко показала пополнение в семье
Тимошенко показала пополнение в семье
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1395
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2943
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5148
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
13 июня 2019
Просмотров: 135
Косити траву
На цьому тижні косив траву. Відколи навчився це робити, минуло ціле життя. І всі ті роки косити траву на початку літа було для мене заняттям гостро ...
четверг, 13 июня 2019 19:12

Гройсман рассказал, как решить проблему с дорогами в Украине

  Комментировать
Гройсман рассказал, как решить проблему с дорогами в Украине
Гройсман назвал цементные дороги спасением для межрайонных путей. Фото: Build PortaL

Цементные дороги могут быть спасением для межрайонных дорог и небольших населенных пунктов.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.

"Отдельное направление производства - цемент для автомобильных дорог. Эта технология дорожного строительства дешевле и выносливее за чисто асфальтовое покрытие. И главное - она ​​украинская. Цементные дороги - это спасение для межрайонных дорог и дорог в небольших населенных пунктах", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: UKRCEMFOR 2019: новые технологии, мировой опыт и современные решения в цементной отрасли

В прошлом году Украина заняла сто тридцать седьмой место из 144 стран мира по качеству дорожного покрытия. Общая протяженность дорог в стране - 169,6 тыс. км. Из них 2,1 тыс. км - с цементобетонным покрытием.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гройсман рассказал, как решить проблему с дорогами в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июня

Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя

Самое читаемое
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
8
 1 Просмотров: 73074
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
42
 Просмотров: 28138
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз 1 Просмотров: 27611
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
6
 Просмотров: 20202
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
28
 1 Просмотров: 18243
Общество
Сколько украинцев едут отдыхать за границу - результаты опроса
Сколько украинцев едут отдыхать за границу - результаты опроса 1 Просмотров: 117
Хищение в оборонке: рассказали о прорыве следователей ГБР
Хищение в оборонке: рассказали о прорыве следователей ГБР Просмотров: 216
Сообщили, когда начнут изучать новое правописание
Сообщили, когда начнут изучать новое правописание Просмотров: 90
Священники готовы меняться ради комфорта молодежи - Епифаний
Священники готовы меняться ради комфорта молодежи - Епифаний Просмотров: 162
ВНО-2019: объявили пороговые баллы по 3 предметам
ВНО-2019: объявили пороговые баллы по 3 предметам Просмотров: 333
Больше всего комментируют
41
Тимошенко показала пополнение в семье
31
Фракция Тимошенко вылила шквал критики на Луценко
18
Приходько выиграла суд у Порошенко
11
"Батькивщина" объявила список из 50 кандидатов
11
Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко
Голосов: 39903
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua