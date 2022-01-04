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вторник, 04 января 2022 15:11

Гривны, доллары и рубли: украинец хотел подкупить пограничников на линии разграничения

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Гривны, доллары и рубли: украинец хотел подкупить пограничников на линии разграничения
За перемещение средств через линию разграничения украинец предложил $100 взятки. Фото: Государственная пограничная служба Украины

Украинец предложил $100 взятки пограничникам, чтобы перевезти денежные средства через линию разграничения.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Вчера, 3 января, военнослужащие Донецкого пограничного отряда, выполняющие задачи в составе ООС, на КПВВ "Новотроицкое" остановили украинца. Он направлялся на выезд на временно оккупированную территорию Украины. В ходе проверки пограничники обнаружили спрятанные $5400 США, 3500 грн и 75 000 российских рублей. Это составляет 181 100 грн, что превышает установленный объем средств, которые можно перемещать через линию разграничения.

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"Чтобы стражи порядка этого "не заметили", украинец предложил взятку - $100 США, но получил отказ", - говорится в сообщении.

Гражданина и деньги пограничники передали Нацполиции.

Украинец пытался въехать в Польшу с патронами в автомобиле. Инцидент произошел на пункте пропуска "Краковец". В бардачке машины обнаружили 57 различных патронов для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия.

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