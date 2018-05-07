Гражданку Украины задержали на митинге в Москве

Тверской районный суд Москвы назначил 10 суток ареста гражданке Украины Владиславе Соловей.
На нее составили протокол по статье "неповиновение распоряжению полицейского" после задержания на митинге 5 мая, сообщает "Медиазона".
Рассмотрение административного дела назначили на 11:00 8 мая.
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В ОВД по Нижегородскому району Москвы корреспонденту "Медиазоны" сказали, что в отделе находится 10 задержанных. Их должны отпустить в течение часа, поскольку заканчиваются 48 часов с момента задержания.
Во время акций протеста в Москве с применением силы правоохранители задержали украинского журналиста Алексея Александрова. Он работает в совместном проекте "Радио Свобода" и "Голоса Америки".
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