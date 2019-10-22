Гражданин РФ просит политическое убежище в Украине

26-летний гражданин РФ попросил в Украине политическое убежище Фото: ukrinform.ru

26-летний гражданин РФ попросил в Украине политическое убежище. Он прибыл в понедельник в пункт пропуска "Сеньковка" в Черниговской области.

"Во время прохождения иностранцем пограничного контроля он обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине. В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти", - говорится на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты объяснили, почему Украина отказывает политическим беженцам из России

Мужчину направили в Государственную миграционную службу Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ касательно упрощения процедуры получения гражданства для лиц, которые защищали или защищают нацбезопасность и оборону Украины. А также гражданам России, которых преследуют за политические убеждения.