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среда, 10 июля 2019 14:06

ГПУ вызвала генпродюсера NewsOne на допрос

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ГПУ вызвала генпродюсера NewsOne на допрос
Голованова вызвали на допрос. Фото: РБК-Украина.

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос генпродюсера прокремлевского телеканала NewsOne Василия Голованова по делу о покушении на госизмене путем проведения телемоста с РФ.

Голованов написал в Facebook, что ему сегодня пришла повестка и он готов прийти в ГПУ в течение дня.

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7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" с украинским телеканалом NewsOne. Его планировали провести 12 июля. После многочисленных заявлений украинских политиков и анонсированных акций протеста телемост отменили. Генпрокуратура зарегистрировала производства о покушении на совершение государственной измены и вызвала на допрос всех "причастных, от владельца канала к ведущему".
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания инициирует проверку телеканала NewsOne, которая может привести к лишению канала лицензии.

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