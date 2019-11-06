ГПУ расследует исчезновение двух томов материалов дела Майдана

Генпрокуратура начала служебное расследование. Фото: "Главком"

Генпрокуратура начала служебное расследование по факту возможной потери материалов уголовного производства в отношении убийств во время Евромайдана.

"По согласованию генерального прокурора приказом руководителя Генеральной инспекции от 5 ноября 2019 начато служебное расследование с целью проверки обстоятельств возможной потери отдельных материалов уголовного производства по расследованию убийств, совершенных 18-20 февраля 2014 года. Соответствующая информация была распространена средствами массовой информации", - говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

В генпрокуратуре создали инвентаризационную комиссию.

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11 ноября она начнет инвентаризацию материалов уголовных производств и других материальных носителей о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против следователей управления специальных расследований ГПУ, которые допустили потерю материалов в расследовании дел Майдана.