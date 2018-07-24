ГПУ подала обвинение в похищении Луценко и Вербицкого

Александр Волков будет находиться под стражей до 29 июля. Фото: humanrights.org.ua

Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт насчет бизнесмена Александра Волкова. Ему инкриминируют похищение из больничной палаты участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

"Он обвиняемый в участии в преступной организации, созданной с целью противодействия акциям протестов, совершении тяжких и особо тяжких преступлений с привлечением "титушек", - сообщила ГПУ.

Сейчас Александр Волков находится под стражей.

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21 января 2014 года журналист Игорь Луценко и ученый Юрий Вербицкий находились в Александровской больнице. Их похитили неизвестные и тяжело избили. На следующий день на окраине села Гнедин Киевской области нашли тело Вербицкого.