"Государство должно стимулировать фермеров" - экономист о земельной реформе

Можно на несколько лет запретить физическим лицам продавать свои наделы, пока сформируется рынок. Фото: Тарас Подолян

Оптимальный вариант кредитования для фермеров - заем на 20-25 лет, под 5 процентов годовых. Тогда люди смогут купить землю.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Борис Кушнирук.

"Можно на несколько лет запретить физическим лицам продавать свои наделы, пока сформируется рынок. В каждом районе разная стоимость земли. За два года надо выставить на аукцион условно 10000 гектаров. Продавая их, государство сможет сформировать ценовую политику в конкретном районе.

Эти несколько лет стоит использовать для формирования земельного банка. Он будет выкупать участки у людей или давать кредиты тем, кто хочет купить надел. Селянину нужны деньги за пай сразу, он не хочет ждать 20 лет. Для этого и нужно посредничество земельного банка", - объясняет эксперт.

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По его словам, у нас климатические условия сильно влияют на урожайность.

"В зависимости от погоды может урожай быть с избытком, а может быть неурожай. Для эффективного производства надо под каждое растение провести капельное орошение, применить новую технологию опыления. Государство могло бы частично компенсировать расходы на новые технологии в фермерстве.

Не хватает качественных хранилищ. Отдельное хозяйство не может его построить - дорого. Государство должно стимулировать фермеров к кооперации. И частично компенсировать затраты на сооружение.

Важно создать мощности для переработки. Сушеные грибы в коробочке стоят в десять раз дороже, чем свежие. Поэтому открыть рынок земли, получить разово средства за продажу и проесть их, - не вариант. Нужна долгосрочная стратегия", - добавляет экономист.

Полное интервью с Борисом Кушнируком читайте в журнале "Країна" от 24 октября.