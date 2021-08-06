Гостиницам с вакцинированным персоналом будут выдавать знак безопасности

 
Ексклюзивы
1/5
ДНР существовала в Донецке с 2005 года и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года и все об этом знали - писатель из Донбасса
Просмотров: 630
Нужно заботиться о человеческом капитале - экономист назвал главные задачи для Украины
Нужно заботиться о человеческом капитале - экономист назвал главные задачи для Украины
Просмотров: 63
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 567
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Просмотров: 567
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Просмотров: 459
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Просмотров: 2124
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
2 Просмотров: 540
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
Просмотров: 279
Красивый, государственник, рисковал - чем запомнился украинцам Евгений Марчук
Красивый, государственник, рисковал - чем запомнился украинцам Евгений Марчук
Просмотров: 423
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
Просмотров: 1845
Фото
Все фото
4
6
5
7
13
В оздоровительном лагере детей кормили гнилыми огурцами и булками с муравьями
В оздоровительном лагере детей кормили гнилыми огурцами и булками с муравьями
В честь разработчицы Covid-вакцины создали куклу Барби
В честь разработчицы Covid-вакцины создали куклу Барби
Пожары в Турции: украинских туристов морем эвакуируют из отелей
Пожары в Турции: украинских туристов морем эвакуируют из отелей
Улицы &quot;плавают&quot;, брусчатка сорвана: непогода наделала беды в Хмельницком
Улицы "плавают", брусчатка сорвана: непогода наделала беды в Хмельницком
Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости - яркие фото
Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости - яркие фото
Видео
Все видео
В Одессе хотят снести уникальное здание
В Одессе хотят снести уникальное здание
Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного
Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
В Кирилловке трактором убирают пляж от мертвых медуз
В Кирилловке трактором убирают пляж от мертвых медуз
Международное свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат: как различить и где получить
Международное свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат: как различить и где получить
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 801
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 324
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1881
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1530
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2021
Просмотров: 297
Як це розкажеш
Звідки береться серпень? Як упізнається, що він вже тут? Я встав у неділю рано — і все було вже не так, як учора. Стояла особлива тиша, без ...
пятница, 06 августа 2021 13:46

Гостиницам с вакцинированным персоналом будут выдавать знак безопасности

  Комментировать
Гостиницам с вакцинированным персоналом будут выдавать знак безопасности
Государство советует отелям вакцинировать персонал. Фото: Pexels

Госагентство развития туризма создаст реестр гостиниц с вакцинированным персоналом.

В связи с ростом количества случаев заболеваемости коронавирусом агентство рекомендует отелям вакцинировать персонал в ближайшие сроки, сообщает пресс-служба ГАРТ в Facebook.

Для организации вакцинации уполномоченное лицо отеля должно предоставить информацию согласно Приложению 1. Нужно указать название субъекта хозяйствования, его адрес, количество персонала на вакцинацию и контактный номер телефона уполномоченного лица.

Если весь персонал отеля вакцинируют, заведение получит подтверждение в виде наклейки - знак безопасности. Его внесут в список отелей ГАРТ, персонал которых полностью вакцинирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Могут ли невакцинированные украинцы остаться без работы

Список опубликуют на официальном сайте ГАРТ.

Требование об обязательной вакцинации 80% учителей в школах будет действовать в желтой, оранжевой и красной зонах эпидопастности. Учреждения в регионах зеленой зоны будут работать в обычном режиме.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гостиницам с вакцинированным персоналом будут выдавать знак безопасности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

На машину выдающегося тренера упала кабина КАМАЗа

Убийцу сожительницы казнили на электрическом стуле

Бойцы разбили вражеский конвой

Египетские пирамиды появились благодаря пиву

Хмельницкого похоронили через месяц после смерти

За полчаса на город упал годовой объём осадков. Вода смыла все

Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина

Самое читаемое
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
28
 Просмотров: 17940
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ Просмотров: 6714
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
 Просмотров: 4708
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
 Просмотров: 4626
&quot;Ищите место в РФ&quot; - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться 4 Просмотров: 4311
Общество
Трое маленьких детей остались сиротами: в Польше внезапно умер украинец
Трое маленьких детей остались сиротами: в Польше внезапно умер украинец
Продавать лекарства детям запретили - президент подписал закон
Продавать лекарства детям запретили - президент подписал закон Просмотров: 27
В оздоровительном лагере детей кормили гнилыми огурцами и булками с муравьями
В оздоровительном лагере детей кормили гнилыми огурцами и булками с муравьями
4
 Просмотров: 315
Будут ли работать кинотеатры в карантин - назвали условия
Будут ли работать кинотеатры в карантин - назвали условия Просмотров: 81
В отдельных школах будут требовать вакцинировать 80% учителей
В отдельных школах будут требовать вакцинировать 80% учителей Просмотров: 189
Больше всего комментируют
4
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
2
Нет денег - запуск 5G в Украине отложили
2
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
1
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
1
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
Голосов: 56891
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть