Гостиницам с вакцинированным персоналом будут выдавать знак безопасности

Госагентство развития туризма создаст реестр гостиниц с вакцинированным персоналом.
В связи с ростом количества случаев заболеваемости коронавирусом агентство рекомендует отелям вакцинировать персонал в ближайшие сроки, сообщает пресс-служба ГАРТ в Facebook.
Для организации вакцинации уполномоченное лицо отеля должно предоставить информацию согласно Приложению 1. Нужно указать название субъекта хозяйствования, его адрес, количество персонала на вакцинацию и контактный номер телефона уполномоченного лица.
Если весь персонал отеля вакцинируют, заведение получит подтверждение в виде наклейки - знак безопасности. Его внесут в список отелей ГАРТ, персонал которых полностью вакцинирован.
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Список опубликуют на официальном сайте ГАРТ.
Требование об обязательной вакцинации 80% учителей в школах будет действовать в желтой, оранжевой и красной зонах эпидопастности. Учреждения в регионах зеленой зоны будут работать в обычном режиме.
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