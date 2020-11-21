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суббота, 21 ноября 2020 00:40

Госпитали для Covid-больных хотят развернуть в санаториях

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Госпитали для Covid-больных хотят развернуть в санаториях
19 ноября коронавирус обнаружили в 14 575 человек. Фото: REUTERS

В Офисе президента допускают, что госпитали для пациентов с Covid-19 развернут на базе санаториев. Такую инициативу планируют начать реализовывать уже в ближайшие недели.

"В некоторых регионах действительно больницы перепрофилировать невозможно. Мы отрабатываем два пути. Первый - это санатории. Минздрав оценил, сколько денег нужно потратить на техническое оснащение и ремонт в санаториях и дворцах спорта. Выяснилось, что санатории дешевле", - сказал заместитель председателя офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Интерфакс-Украина".

Он также отметил, что облгосадминистрациям поручено сначала сконцентрироваться на больницах. А уж если их не хватает - на санаториях.

"Если нет санаториев, - тогда смотрим спортзалы и все остальное. Думаю, что в ближайшие недели будут сделаны несколько госпиталей уже не на базе больниц", - добавил Тимошенко.

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За время пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 598 085 человек. Из них 274 324 человека выздоровели, а 10598 ㅡ умерли от осложнений.

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