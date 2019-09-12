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четверг, 12 сентября 2019 21:06

Госдеп США одобрил военную помощь Украине

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Госдеп США одобрил военную помощь Украине
США выделят 141,5 млн военной помощи Украине. Фото: JKL

Госдеп США одобрил предоставление Украине военной помощи.

Соединенные штаты выделят 141, 5 млн на приобретение снайперских винтовок и гранатометов; еще 250 млн долларов поступят от Министерства обороны. Об этом сообщает Defense News.

О соответствующем решении госдепа стало известно поздно вечером 11 сентября. По словам помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларка Купера, эти деньги могут начать использовать через 15 дней после уведомления, если возражений не будет.

"Государственный департамент оценил дальнейшие возможности иностранного военного финансирования и дополнительные возможности на счетах Противодействия российской агрессии ... Мы также оказываем поддержку по уничтожению и уменьшению конвенционного вооружения, а также по хранению оружия. Поэтому существует целый ряд помощи по безопасности, которую мы обозначили и определили для Украины ", - подчеркнул Купер.

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Президент США Дональд Трамп планирует пересмотреть принцип выделения помощи другим государствам. Ряде стран могут отказать в дальнейшей поддержке.

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12
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