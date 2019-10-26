Госагентство попало в скандал с утилизацией радиоактивных отходов с ЧАЭС

ГАЗО в 2018 году не использовало средства на утилизацию радиоактивных отходов с ЧАЭС. Фото: NewsDay

В 2018 году Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения не захоронило радиоактивные отходы с ЧАЭС и не построило ни одного объекта по захоронению радиоактивных отходов, хотя средства на это выделялись.

Финансирование преодоления последствий Чернобыльской катастрофы осуществляется по 10 бюджетным программам. Аудиторский отчет об использовании этих средств с 2016-го по 2018 годы показал ряд факторов, которые приводят к несвоевременному выполнению задач ГАЗО, передает "Следствие. Инфо".

При этом пресс-секретарь Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Татьяна Вербицкая заявила, что ГАЗО просто не успело освоить средства на перевозку и захоронение отходов. Произошло это из-за того, что ведомство поздно объявило конкур и не успело до конца года заключить договор с фирмой, которая в нем победила.

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