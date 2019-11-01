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суббота, 02 ноября 2019 07:00

Гороскоп на выходные: астролог назвала знаки, чьи заработки вырастут

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Гороскоп на выходные: астролог назвала знаки, чьи заработки вырастут
Устройте себе хороший отдых. Серьезная работа не будет клеиться. Фото: astrozodiac.net

В выходные 2 и 3 ноября Меркурий переходит в ретроградное движение. В это время повышается внутренняя тревожность. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хорошо будет вестись сдержанным и уравновешенным людям, - говорит Максимова. - Масса мелких неприязностей будет подстерегать отовсюду. Собирайте вещи в дорогу заранее. Есть риск забыть самое необходимое. Устройте себе хороший отдых. Серьезная работа не будет клеиться. Будьте осторожны. Не следует устраивать розыгрыши. С чувством юмора у людей будут проблемы. Шутки закончатся плохо. Вырастут заработки в Весов и Скорпионов. Другим знакам придется экономить".

Овен

Должники не смогут вовремя вернут вам деньги. Финансовый дефицит заставит вас менять планы на выходные. Выбирайте экономичные формы отдыха.

Телец

Собственноручно нанесете себе убытки. Не начинайте ремонт. Не делайте переоснащение своего компьютера. Скорее что-то сломаете, чем наладите.

Близнецы

Вряд ли вы сможете реализовать масштабные планы в выходные. Отток средств на нужды семьи будет больше ожидаемого. Поэтому выбирайте недорогие формы отдыха.

Рак

Средств в кармане немного. Зато хорошо будут складываться обстоятельства. Большие затраты и не понадобятся. Отдых с друзьями обойдется недорого.

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Лев

Поход с семьей в кафе лучше заменить на прогулку в парке. Экономьте. Еще некоторое время придется мириться с трудностями.

Дева

Незначительные финансовые ограничения не испортят настроения. Все равно для приобретения новой одежды не лучшее время. Не пропустите дружеской вечеринки.

Весы

Заработки порадуют. Ищите дополнительные источники доходов. Но для этого об отдыхе в субботу придется забыть.

Скорпион

В течение недели деньги поступали вовремя. Карман не останется пустой и в выходные. Следите за детьми. Их вред может привести к потере необходимых вам вещей.

Стрелец

Деньги будут быстро всплывать. Не бросайте их на ветер. Контролируйте свои расходы. Потому что рискуете остаться с пустым кошельком.

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Козерог

Заработки не будут покрывать текущие расходы. Старайтесь не увеличивать дефицита своего бюджета. Не одалживайте у людей денег.

Водолей

Не планируйте на эти дни больших покупок. Отложите покупку одежды. Купленные товары не будут служить долго.

Рыбы

Денег мало. Удовлетворить все свои потребности вы не сможете. Придется хорошо рассчитывать свои расходы. Не участвуйте в азартных играх. Выигрыша не будет.

Астролог назвала знаки, судьба которых изменится к лучшему.

Автор: Gazeta.ua
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