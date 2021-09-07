Гороскоп на 6 сентября: кому удастся легко похудеть

Тельцам и Девам стоит идти к стоматологу. Фото: pixabay.com

6 сентября подождите с удалением родинок. Улучшить самочувствие поможет курс массажа. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Вовремя обращайтесь за советом к врачу, - говорит астролог. - Не игнорируйте боли в груди. Следите за рулем. Откажитесь от закалки. Головная боль напомнит о себе на изменение погодных условий. Овнам и Козерогам удастся легко похудеть. Подберите диету вместе с врачом. Тельцам и Девам стоит идти к стоматологу. Лечение улучшит состояние ротовой полости. Забудете о зубной боли и кариес надолго".

Овен

Уделите особое внимание уходу за полостью рта. Предупреждайте появление заболеваний десен. Во время чистки зубов делайте массаж десен. Подберите профилактическую зубную пасту.

Телец

Откажитесь от дополнительной порции кофе. Выбирайте напитки из целебных трав. Позаботьтесь об укреплении иммунитета организма.

Близнецы

Надевайте защитное снаряжение во время занятий спортом. Есть опасность травмирования. Не стоит стремиться к рекордам. Организм не в лучшей форме.

Рак

Поддержите работу печени. Начните прием препаратов для восстановления ее функции. Особенно после употребления антибиотиков. Уделите особое внимание своему питанию.

Лев

Интенсивно будут откладываться соли в области шейного отдела позвоночника. Начните курс лечебного массажа. Не допускайте дальнейшего развития остеохондроза.

Дева

Обостряются болезни позвоночника. Следите за своей осанкой. Не поднимайте тяжелого. В случае необходимости носите корсет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 7 сентября: у кого появятся деньги и новые возможности

Весы

В целом сохранится хорошее самочувствие. Организм будет нуждаться в дополнительном увлажнении. Пейте чистую воду между приемами пищи.

Скорпион

Не провоцируйте появления застойных явлений в организме. Старайтесь больше двигаться. Не допускайте переохлаждения тела.

Стрелец

Хорошее время для начала лечения мастопатии и других заболеваний груди. Нельзя только делать хирургических операций. Они пройдут с осложнениями.

Козерог

Берегитесь поражения электрическим током. Соблюдайте правила безопасности при работе с бытовой техникой.

Водолей

Предупреждайте приступы головной боли. Пересмотрите свой дневной режим. Не лишайте себя полноценного отдыха.

Рыбы

Обеспечивайте условия для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Ведите активный образ жизни. Танцуйте.

Астролог удивила прогнозом на вторую неделю осени.