Гороскоп на 6 сентября: кому удастся легко похудеть

 
Ексклюзивы
1/5
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
Просмотров: 162
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Просмотров: 1053
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 324
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 1071
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
Просмотров: 603
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
Просмотров: 468
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
1 Просмотров: 8289
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Просмотров: 2439
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 333
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
28
6
15
5
3
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
День Ангела 6 сентября. Как оригинально поздравить именинников
День Ангела 6 сентября. Как оригинально поздравить именинников
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
День Ангела 5 сентября. Как душевно поздравить именинников
День Ангела 5 сентября. Как душевно поздравить именинников
Все еще на ходу: в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны
Все еще на ходу: в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны
Видео
Все видео
Мать боевика ДНР работала на оккупантов. Затем устроилась в украинском институт
Мать боевика ДНР работала на оккупантов. Затем устроилась в украинском институт
Украина получит мощные ракетные комплексы
Украина получит мощные ракетные комплексы
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Украинские спецназовцы показали уникальные кадры операции в Кабуле
Украинские спецназовцы показали уникальные кадры операции в Кабуле
Ругалась по-русски: местная жительница набросилась на мэра Черновцов
Ругалась по-русски: местная жительница набросилась на мэра Черновцов
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1278
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1179
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 441
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2052
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 сентября 2021
Просмотров: 441
Бог почув
– Мої молитви почув Бог. Нагороджує після карантинних втрат, – каже Іван. Розраховує туристів із Саудівської Аравії у своїй ...
вторник, 07 сентября 2021 11:08

Гороскоп на 6 сентября: кому удастся легко похудеть

  Комментировать
Гороскоп на 6 сентября: кому удастся легко похудеть
Тельцам и Девам стоит идти к стоматологу. Фото: pixabay.com

6 сентября подождите с удалением родинок. Улучшить самочувствие поможет курс массажа. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Вовремя обращайтесь за советом к врачу, - говорит астролог. - Не игнорируйте боли в груди. Следите за рулем. Откажитесь от закалки. Головная боль напомнит о себе на изменение погодных условий. Овнам и Козерогам удастся легко похудеть. Подберите диету вместе с врачом. Тельцам и Девам стоит идти к стоматологу. Лечение улучшит состояние ротовой полости. Забудете о зубной боли и кариес надолго".

Овен

Уделите особое внимание уходу за полостью рта. Предупреждайте появление заболеваний десен. Во время чистки зубов делайте массаж десен. Подберите профилактическую зубную пасту.

Телец

Откажитесь от дополнительной порции кофе. Выбирайте напитки из целебных трав. Позаботьтесь об укреплении иммунитета организма.

Близнецы

Надевайте защитное снаряжение во время занятий спортом. Есть опасность травмирования. Не стоит стремиться к рекордам. Организм не в лучшей форме.

Рак

Поддержите работу печени. Начните прием препаратов для восстановления ее функции. Особенно после употребления антибиотиков. Уделите особое внимание своему питанию.

Лев

Интенсивно будут откладываться соли в области шейного отдела позвоночника. Начните курс лечебного массажа. Не допускайте дальнейшего развития остеохондроза.

Дева

Обостряются болезни позвоночника. Следите за своей осанкой. Не поднимайте тяжелого. В случае необходимости носите корсет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 7 сентября: у кого появятся деньги и новые возможности

Весы

В целом сохранится хорошее самочувствие. Организм будет нуждаться в дополнительном увлажнении. Пейте чистую воду между приемами пищи.

Скорпион

Не провоцируйте появления застойных явлений в организме. Старайтесь больше двигаться. Не допускайте переохлаждения тела.

Стрелец

Хорошее время для начала лечения мастопатии и других заболеваний груди. Нельзя только делать хирургических операций. Они пройдут с осложнениями.

Козерог

Берегитесь поражения электрическим током. Соблюдайте правила безопасности при работе с бытовой техникой.

Водолей

Предупреждайте приступы головной боли. Пересмотрите свой дневной режим. Не лишайте себя полноценного отдыха.

Рыбы

Обеспечивайте условия для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Ведите активный образ жизни. Танцуйте.

Астролог удивила прогнозом на вторую неделю осени.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 6 сентября: кому удастся легко похудеть». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

Иосиф Слепой после концлагерей прожил 21 год

Первые эмигранты плыли в Канаду 22 дни

Подстрелили известного хип-хоп исполнителя

Поэта арестовали за кражу "Моны Лизы"

Хакеры провели одно из крупнейших киберпреступлений

Самое читаемое
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
28
 Просмотров: 8200
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
 Просмотров: 7803
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
17
 Просмотров: 6156
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
6
 Просмотров: 4041
Виктора Ющенко отравили токсинами
Виктора Ющенко отравили токсинами
 25 Просмотров: 3798
Общество
Три области на грани усиления карантина
Три области на грани усиления карантина Просмотров: 162
В Украине стремительно растет количество Covid-больных: свежая статистика
В Украине стремительно растет количество Covid-больных: свежая статистика Просмотров: 603
Рассказали, можно ли сочетать вакцины от Covid-19 и гриппа
Рассказали, можно ли сочетать вакцины от Covid-19 и гриппа Просмотров: 171
В Украину идет потепление: синоптики обновили прогноз
В Украину идет потепление: синоптики обновили прогноз Просмотров: 729
Гороскоп на 7 сентября: у кого появятся деньги и новые возможности
Гороскоп на 7 сентября: у кого появятся деньги и новые возможности
 Просмотров: 477
Больше всего комментируют
25
Виктора Ющенко отравили токсинами
6
РФ постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи Зеленского и Путина
5
"Сказали от души и правду" - Залужный прокомментировал песню о Путине на параде
4
"Украина стремится в НАТО, а Штаты говорят "Отлично" - Кремль сделал истерическое заявление
3
Сенцов о Зеленском: Думает не о реформах, а о втором сроке
Голосов: 57075
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть