Гороскоп на 5-6 июня: кого осчастливят первые выходные лета

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Просмотров: 180
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Просмотров: 432
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 864
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 324
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Просмотров: 459
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Просмотров: 954
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 432
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Просмотров: 630
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 747
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 468
Фото
Все фото
4
19
3
5
7
В Ровенской области краснокнижное животное спасли от смерти
В Ровенской области краснокнижное животное спасли от смерти
Десантники ВСУ показали, как умеют бить врага - яркие фото
Десантники ВСУ показали, как умеют бить врага - яркие фото
Депутат РФ поздравил военных фотографией украинского пограничника
Депутат РФ поздравил военных фотографией украинского пограничника
Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты
Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты
&quot;Сучка не захочет - кобель не вскочит&quot; - депутат-священник вляпался в сексистский скандал
"Сучка не захочет - кобель не вскочит" - депутат-священник вляпался в сексистский скандал
Видео
Все видео
В проект "Поймать Кайдаша" никто не верил — Наталья Ворожбит
В проект "Поймать Кайдаша" никто не верил — Наталья Ворожбит
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
Интервью
1/5
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 324
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 432
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 297
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 450
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 864
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
04 июня 2021
Просмотров: 171
Про лапу тигра й війну, якої "немає"
Конфлікт хлопчачого гурту зі слабшими сусідами гаситься миротворчими стусанами. Зійшлися інтереси села й невеликого кутка – на чужу територію ...
суббота, 05 июня 2021 07:00

Гороскоп на 5-6 июня: кого осчастливят первые выходные лета

  Комментировать
Гороскоп на 5-6 июня: кого осчастливят первые выходные лета
Лучшие новости поступят от родных и друзей. Фото: pixabay.com

5-6 июня ждать необычных приключений не следует. Устройте их себе сами. Только воздержитесь от случайных знакомств. Они принесут много хлопот. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Эти два дня будут сильно отличаться по характеру событий друг от друга, - говорит астролог. - В субботу могут просыпаться худшие черты характера людей. Разум будет слабо контролировать инстинктивные порывы. Сдерживайте свою агрессию, зависть, желание завладеть чем-то. Воскресенье будет более спокойным. Лучше не проводить его в большой компании. Откажитесь от лишней порции алкоголя. Первые выходные лета осчастливятся Овнов, Тельцов, Дев и Козерогов. Лучшие новости поступят от родных и друзей".

Овен

Вы будете иметь достаточное количество денег на отдых. Порадуйте себя и близких обновками. Не покупайте только фото- и видеоаппаратуры.

Телец

Продолжается период относительной материальной стабильности. В эти выходные не придется себя ограничивать в чем-то. Старайтесь быть не слишком экономными, когда выбираете подарки.

Близнецы

Ожидается большой отток денег. Контролируйте этот процесс. Не допускайте хаотических расходов. Держите некоторую сумму на непредвиденные расходы.

Рак

Будьте осторожны в магазине и на рынке. Не спешите с выбором товара. Вы можете отдать большую сумму за некачественную вещь. Проверяйте сдачу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на июнь: назвали знаки-счастливчики

Лев

Заработать в эти дни не удастся. Не желательно обращаться к услугам сервисных служб. Необходимые покупки сделайте утром в воскресенье.

Дева

В вашем распоряжении будет немалая сумма, но она незаметно разойдется. Семья потребует очередных взносов. Отложите часть средств исключительно на свои расходы.

Весы

Можно надеяться на выплату задержанной зарплаты. Однако удовольствие от того вы не будете чувствовать. За неделю собрался список задолженностей.

Скорпион

На роскошный подарок для дорогого человека денег не хватит. Не следует занимать. Дефицит финансов компенсируйте фантазией.

Стрелец

Финансовая ситуация далека от стабильности. Заработанные средства на некоторое время останутся недоступными для вас. Позаботьтесь о разумном распределении существующих денег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина прощается с дождями: синоптики порадовали прогнозом на неделю

Козерог

Повода для тревоги не будет. Финансовый кризис существенно не повлияет на ваш кошелек. Смело реализуйте свои планы.

Водолей

Не путайте щедрость с расточительством. Есть риск лишиться крупной суммы в рекордно короткие сроки.

Рыбы

Ваши финансовые возможности ограничены. Однако на необходимые покупки средств хватает. Участвовать в лотерее не следует. Выигрыша не будет.

Астролог удивила прогнозом на лето.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 5-6 июня: кого осчастливят первые выходные лета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июня

Вышла самая известная книга о рабстве

Убийца застрелил брата застреленного президента

Самое читаемое
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 12899
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 8748
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
5
 Просмотров: 6417
СМИ обнаружили мальчика, &quot;который родился от любви шимпанзе и человека&quot;: фото
СМИ обнаружили мальчика, "который родился от любви шимпанзе и человека": фото Просмотров: 4941
Жена Ступки без бюстгальтера, Мейхер в боди и откровенные позы Каменских - что публикуют звезды в сети
Жена Ступки без бюстгальтера, Мейхер в боди и откровенные позы Каменских - что публикуют звезды в сети
9
 Просмотров: 4401
Общество
Народные приметы 5 июня. Сегодня нельзя делать важные покупки
Народные приметы 5 июня. Сегодня нельзя делать важные покупки Просмотров: 144
Российские хакеры пытались влезть в компьютеры госучреждений Украины
Российские хакеры пытались влезть в компьютеры госучреждений Украины Просмотров: 153
Церковный праздник 5 июня. Что делали предки, чтобы увеличить доходы
Церковный праздник 5 июня. Что делали предки, чтобы увеличить доходы Просмотров: 747
День Ангела 5 июня. Как поздравить именинников
День Ангела 5 июня. Как поздравить именинников Просмотров: 225
"Не позволю, чтобы меня делали дебилом". Данилов и Ляшко сцепились в прямом эфире
"Не позволю, чтобы меня делали дебилом". Данилов и Ляшко сцепились в прямом эфире Просмотров: 1188
Больше всего комментируют
10
Порошенко вышел с допроса по делу Медведчука и вспомнил о Зеленском
4
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
3
Выселение из Кончи-Заспы и Пущи-Водицы начались - Данилов назвал фамилии
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
1
В Украину из России вернулся скандальный экс-нардеп от Партии регионов
Голосов: 56392
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть