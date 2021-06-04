Гороскоп на 5-6 июня: кого осчастливят первые выходные лета

Лучшие новости поступят от родных и друзей. Фото: pixabay.com

5-6 июня ждать необычных приключений не следует. Устройте их себе сами. Только воздержитесь от случайных знакомств. Они принесут много хлопот. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Эти два дня будут сильно отличаться по характеру событий друг от друга, - говорит астролог. - В субботу могут просыпаться худшие черты характера людей. Разум будет слабо контролировать инстинктивные порывы. Сдерживайте свою агрессию, зависть, желание завладеть чем-то. Воскресенье будет более спокойным. Лучше не проводить его в большой компании. Откажитесь от лишней порции алкоголя. Первые выходные лета осчастливятся Овнов, Тельцов, Дев и Козерогов. Лучшие новости поступят от родных и друзей".

Овен

Вы будете иметь достаточное количество денег на отдых. Порадуйте себя и близких обновками. Не покупайте только фото- и видеоаппаратуры.

Телец

Продолжается период относительной материальной стабильности. В эти выходные не придется себя ограничивать в чем-то. Старайтесь быть не слишком экономными, когда выбираете подарки.

Близнецы

Ожидается большой отток денег. Контролируйте этот процесс. Не допускайте хаотических расходов. Держите некоторую сумму на непредвиденные расходы.

Рак

Будьте осторожны в магазине и на рынке. Не спешите с выбором товара. Вы можете отдать большую сумму за некачественную вещь. Проверяйте сдачу.

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Лев

Заработать в эти дни не удастся. Не желательно обращаться к услугам сервисных служб. Необходимые покупки сделайте утром в воскресенье.

Дева

В вашем распоряжении будет немалая сумма, но она незаметно разойдется. Семья потребует очередных взносов. Отложите часть средств исключительно на свои расходы.

Весы

Можно надеяться на выплату задержанной зарплаты. Однако удовольствие от того вы не будете чувствовать. За неделю собрался список задолженностей.

Скорпион

На роскошный подарок для дорогого человека денег не хватит. Не следует занимать. Дефицит финансов компенсируйте фантазией.

Стрелец

Финансовая ситуация далека от стабильности. Заработанные средства на некоторое время останутся недоступными для вас. Позаботьтесь о разумном распределении существующих денег.

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Козерог

Повода для тревоги не будет. Финансовый кризис существенно не повлияет на ваш кошелек. Смело реализуйте свои планы.

Водолей

Не путайте щедрость с расточительством. Есть риск лишиться крупной суммы в рекордно короткие сроки.

Рыбы

Ваши финансовые возможности ограничены. Однако на необходимые покупки средств хватает. Участвовать в лотерее не следует. Выигрыша не будет.

Астролог удивила прогнозом на лето.