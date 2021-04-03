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воскресенье, 04 апреля 2021 07:00

Гороскоп на 4 апреля: кому звезды обещают невиданный успех

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Гороскоп на 4 апреля: кому звезды обещают невиданный успех
Берегите глаза. От переутомления может снизиться острота зрения. Фото: pixabay.com

4 апреля не стоит менять работу и место жительства. Отложите начало спортивных занятий и диеты. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Люди будут инициативными, но много планов воплотить в жизнь не удастся, - говорит астрологиня. - Не хватит времени, денег и силы привести все в порядок. Карман остается пустой. Подождите с ремонтом. Он затянется. Будете недовольны результатом. Ухудшится самочувствие у гипертоников и сердечников. Берегите глаза. От переутомления может снизиться острота зрения. Не стоит проводить операции. Даже во время бытовых порезов могут открыться большие кровотечения. Невиданный успех звезды обещают Близнецам, Девам и Водолеям".

Овен

Не стоит обновлять гардероб. Изменение имиджа окажется неудачным. Семейные ссоры будут вспыхивать без причины. Они могут испортить настроение на целую неделю.

Телец

Заработать больше помогут ораторские способности. Рискуете серьезно поссорить с любимыми. Не пора выдвигать им претензии и предъявлять требования.

Близнецы

Будет везти там, где мало кому что-то удается. Зеленый свет будет сопровождать вас в бизнесе, учебе и семейным делам.

Рак

Может начаться служебный роман. Отношения будут развиваться быстро и окажутся перспективными, если инициатива будет исходить от обоих партнеров.

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Лев

Умейте молчать и прощать. Можно навсегда разорвать отношения с друзьями. Позаботьтесь о пожилых родственниках. Им не хватит внимания и заботы.

Дева

Чтобы добиться успеха, придется подстроиться под обстоятельства и работать в команде. Не пора занимать деньги и делать финансовые взносы в чужой бизнес. Плохо пойдет торговля.

Весы

Одиноким не стоит отправляться на свидание. Новые знакомые принесут разочарование и хлопоты. Свои тайны доверяйте бумаги. Ведите дневник, составляйте стихи.

Скорпион

Не подходящее время для обновления бытовой техники, покупки недвижимости и земли. Отложите покупку авто.

Стрелец

Станете заложниками своих желаний. Любимые могут продемонстрировать не лучшие черты своего характера. Не пора планировать дату свадьбы и переезд к партнерам.

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Козерог

Свидание перенесите на следующую неделю. Тогда удастся показать себя с лучшей стороны. Вами будут гордиться родители. Не забывайте уделить внимание любимым.

Водолей

Не удастся побыть в одиночестве и заняться собственными делами. Не упустите возможность заработать. Пустым окажется спор со старшими родственниками. Они останутся при своем мнении.

Рыбы

Не сидите на месте. Финансов будет мало, но это не должно вас останавливать. Достичь своего удастся. Рассчитывайте на финансовую помощь родителей и партнеров.

Астрологиня удивила прогнозом на неделю.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
04
апреля

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