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четверг, 24 июня 2021 07:00

Гороскоп на 24 июня: что хорошего принесет этот день

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Гороскоп на 24 июня: что хорошего принесет этот день
Счастье придет в дом Рыб и Весов. Фото: pixabay.com

24 июня попробуйте удовлетворит свое желание побыть в одиночестве. Отмените назначенные встречи. Вам нужно восстановить силы в спокойной атмосфере. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будем иметь полнолуние, - говорит астролог. - Не время искать справедливости. Просто утром люди могут шокируют вас своим поведением. Они будут действовать грубо. Не будут подбирать приличных слов. Мало кто будет проявлять готовность к конструктивному диалогу. Каждый упорно начнет стоять на своем. Именно поэтому не следует планировать на этот день переговоры. Перенесите на завтра проведения презентации. Уступайте собеседникам в непринципиальных вопросах. Отнеситесь с недоверием к появлению бывших знакомых в своем доме. В этот день можно рассчитывать на хорошие новости. Счастье придет в дом Рыб и Весов. Вырастут заработки, вам предложат выгодную должность и условия работы".

Овен

Уровень доходов постепенно растет. Могут поступить и дополнительные выплаты в виде премиальных. Сделайте подарки близким.

Телец

Дела будут идти неплохо. Поступят долгожданные деньги. Не сдавайте свои вещи в ремонт. Есть риск оплатить за некачественную работу немалые деньги.

Близнецы

Денег не хватает на оплату необходимых счетов. Ищите выход из положения спокойно. Поспешные решения приведут к новым убыткам.

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Рак

На все необходимое денег хватает. По возможности поддержите нуждающихся. Не пора думать об обустройстве своего жилья. Покупку товаров для дома желательно перенести на выходные.

Лев

Не стоит обдумывать новые коммерческие проекты. Это день расходов. Заработать вряд ли удастся. Позвольте себе немного насладиться.

Дева

Вы сможете сделать много полезных покупок. Вам будет везти на выгодные финансовые предложения. Часть денег отдайте на благотворительные дела.

Весы

Попробуйте вести дела крайне экономно. Ваш кошелек может стать значительно легче из-за непродуманной экономической политики. Отложите очередные встречи по финансовым вопросам.

Скорпион

Новых финансовых поступлений не будет. Сумейте разумно распорядиться существующими средствами. Покупайте самое необходимое.

Стрелец

Возникнут задержки с получением заработка. Придется воспользоваться собственным финансовым резервом. Отложите покупку мебели.

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Козерог

Увеличиваются расходы. Часть заработка пойдет на уход за больными родными. Вам может пригодиться предложена друзьями материальная поддержка.

Водолей

Трудно будет удерживать достойный уровень материального обеспечения. Торговые операции будут проходить неудачно.

Рыбы

В вашем распоряжении скромная сумма. Придется отказаться от части своих планов. Но умных хозяек такие мелочи не будут подавлять.

21 июня началось астрологическое лето. Ближе к выходным будете чувствовать себя лучше.

Автор: Gazeta.ua
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