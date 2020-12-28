Гороскоп на 2021 год: астролог назвала наиболее удачные месяцы в году

2021 год - особенный. Кому-то он принесет массу новых возможностей, кого-то вознаградит за добросовестный труд и терпение. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.
"Развивайтесь самостоятельно и не мешайте развиваться другим, - говорит астрологиня. - Добро будет возвращаться сторицей. Это удачный год для заключения браков. Они будут строиться не столько на эмоциях и страсти, сколько на доверии. Чтобы прожить 2021 год интересно и успешно, следует помнить о неудачных и счастливые месяцах в году. Для каждого знака есть свои даты".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Неудачные месяца: январь, февраль, сентябрь и октябрь. Счастливые: август, ноябрь, декабрь.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Трудно дела пойдут в апреле и декабре. Больше всего будет везти в марте, июне и августе.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Тяжелые месяца: февраль, июнь и октябрь. Успешными станут май и август.
Рак (22 июня - 22 июля)
Конец мая, июнь, ноябрь и декабрь - напряжены. Удачными будут апрель, начало мая и июль.
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Лев (23 июля - 23 августа)
Сложные месяца - февраль, июль и октябрь. Все будет хорошо в апреле и августе.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Февраль, июнь и октябрь - сложные. Май и август – богатые на приятные неожиданности.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Сложный период - с апреля по сентябрь и декабрь. Будет везти в феврале и марте.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Непросто будет вестись в январе, феврале, сентябре и октябре. Хорошо дела пойдут в августе, ноябре и декабре.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Мало что удастся с середины мая до середины июня, а также в ноябре. Это периоды застоя в делах. В это время лучше идти в отпуск. Судьба улыбнется в конце июня и в декабре.
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Козерог (22 декабря - 20 января)
Сложным периодом будет время с июня по сентябрь. Зато будете чувствовать себя счастливчиками во все остальные месяцы года.
Водолей (21 января - 20 февраля)
С июня по сентябрь - сложный период. В другие месяцы удача будет на вашей стороне.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Непростыми окажутся июль-сентябрь. Удачными будут другие месяцы. Особенно счастлив май и июнь.
Январь 2021 года будет немного теплее, чем обычно. Синоптики удивили прогнозом.
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