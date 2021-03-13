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воскресенье, 14 марта 2021 07:00

Гороскоп на 14 марта: чья жизнь изменится к лучшему

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Гороскоп на 14 марта: чья жизнь изменится к лучшему
Вспомните о давних приятелях. Поддерживайте переписку с интересными людьми. Фото: pixabay.com

14 марта утром не идите по магазинам. Зря потратите время и деньги. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Это день оживленного и дружеского общения, - говорит астрологиня. - Вспомните о давних приятелях. Поддерживайте переписку с интересными людьми. Вечером может восстановиться утраченное ранее общения. Жизнь Львов, Весов, Козерогов и Водолеев изменится к лучшему".

Овен

Заложенный нос будет мешать работать. Может возникать головная боль. Отнеситесь серьезно к лечению насморка. Мало временного лишения симптомов.

Телец

Самое время заняться коррекцией фигуры. Совместите физические упражнения с корректирующими кремами и массажем. От пирожных желательно отказаться.

Близнецы

Двигайтесь осторожно. Берегитесь вывиха суставов. Хорошее время для начала курса восстановительной терапии у мануального терапевта.

Рак

Будет наблюдаться ослабление остроты зрения. Во время длительной нагрузки может возникать ощущение песка в глазах. Наложите вечером компресс на веки.

Лев

Замедляются процессы выведения шлаков из организма. Будут возникать симптомы отравления. Будьте осторожны с приемом фармпрепаратов.

Дева

Избегайте случайных половых контактов. Это может закончиться беременностью.

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Весы

Прислушайтесь к работе сердца. Дозируйте физические нагрузки. Будет возникать явления аритмии. Может беспокоить одышка.

Скорпион

Остерегайтесь кишечных инфекций. Хорошо обрабатывайте продукты перед приготовлением блюд. Не пейте сырой воды.

Стрелец

Берегите кожу рук от контакта со средствами бытовой химии. Возможно появление пятен и мелких язв на руках. Хуже будут чувствовать себя астматики.

Козерог

Будьте осторожны при принятии антибиотиков. В этот день печень особенно уязвима. Больным холециститом стоит следить за соблюдением рекомендаций врача.

Водолей

Уделите достаточно времени уходу за волосами. Они нуждаются в подпитке. Усиливается ломкость ногтей. Берегите свой маникюр.

Рыбы

Длительное волнение может спровоцировать резкое ухудшение самочувствия. Не переживайте из-за мелкие неурядицы. Поддерживайте оптимистичный настрой.

У вихідні одиноким не стоит искать свою пару. Завязаны в этот период отношения - бесперспективны. Астрологиня рассказала, чьи заработки возрастут.

Автор: Gazeta.ua
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