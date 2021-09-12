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воскресенье, 12 сентября 2021 08:35

Гороскоп на 12 сентября: кому этот день принесет особое везение

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Гороскоп на 12 сентября: кому этот день принесет особое везение
Следите за работой сердца. Будет беспокоить одышка. Фото: pixabay.com

12 сентября не стоит садиться на диету или принимать препараты для снижения веса. Желаемого результата не добьетесь, но организму навредите. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Можете расплакаться из-за пустяка, - говорит астролог. - Позвольте организму таким образом сбросить нервное напряжение. Откажитесь от употребления алкоголя. Нельзя проводить операции на сердце и сосудах. Следите за работой сердца. Будет беспокоить одышка. Избегайте пассивного курения. Возможны отравления парами красок и лаков. Снижается плодовитость организма. Не пора планировать искусственное оплодотворение. Этот день принесет особое везение Ракам и Девам, Стрельцам и Овнам".

Овен

Повышается ломкость волос. Воспользуйтесь средствами для укрепления их корней. Не стоит стричься в эти дни.

Телец

По возможности откажитесь от внутривенных инъекций. Не провоцируйте воспалительных заболеваний сосудов. Нельзя проводить переливание крови.

Близнецы

Будут прогрессировать процесс образования тромбов в сосудах. Способствуйте разжижению крови. Не допускайте чрезмерной физической нагрузки.

Рак

Откажитесь от употребления молочных продуктов. Они вызовут брожение в кишечнике.

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Лев

Склонным к запорам людям следует избегать тяжелых блюд. Пейте чистую воду перед едой.

Дева

Ваш нос будет особенно чувствительным к запахам. Можно заняться ароматерапией. Примите вечером ванну с эфирными маслами.

Весы

Будут беспокоить боли в суставах. Хуже будут чувствовать себя больные ревматизмом. Старайтесь не переохладить конечности.

Скорпион

Поводов для раздражения будет немало. Умейте принимать внешние раздражители сдержанно. Так вы сохраните свое здоровье.

Стрелец

Остро будет ощущаться общая слабость организма. Хорошо отдохните в выходные. Не злоупотребляйте тонизирующими препаратами. Чаще меняйте формы деятельности.

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Козерог

Берегите глаза. Есть угроза резкого снижения остроты зрения. Не стоит много читать в выходные. Перед сном сделайте расслабляющие компрессы на веки.

Водолей

Способствуйте выведению песка из мочегонных путей. Не делайте этого при наличии камней в почках. Их продвижение может дать тяжелые последствия.

Рыбы

Уделите больше внимания личной гигиене. Остерегайтесь случайного заноса инфекции в организм. Пользуйтесь стерильным медицинским оборудованием.

Астролог сделала гороскоп на сентябрь и рассказала, кто почувствует себя победителем.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
12
сентября

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