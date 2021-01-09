Гороскоп на 10 января: на какие подарки от звезд ждать в этот день

Не оставляйте любимых в одиночестве. Дома будет царить спокойствие. Фото: pixabay.com

10 января в вашем сердце неожиданно может вспыхнуть влюбленность. С новыми знакомыми будьте осторожны. Новые отношения не продлятся долго. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Спланируйте эти выходные вместе с любимыми, - говорит астрологиня. - Не оставляйте их в одиночестве. Дома будет царить спокойствие. Не ищите новых романтических приключений. Они не принесут удовольствие. Оставайтесь трезвыми. Контролируйте свои эмоции. Во время разговора рискуете наговорить милым много лишнего. Вечер навеет скуку. Настроение испортится, захочется залезть под одеяло, слушать музыку или читать любимую книгу. В воскресенье звезды готовят особые подарки для Раков, Дев и Весов. Не отказывайтесь от приглашения на свидание. Получите немало удовольствия от общения с партнером. Кому-то подвернется выгодное предложение. Не откладывайте его рассмотрение на потом. Вовремя примите решение и останетесь в выигрыше".

Овен

Неудачный поступок близкого человека может оттолкнуть вас. Не принимайте каких-то окончательных решений на будущее. Дайте любимым второй шанс.

Телец

Позвоните родителям. Займитесь делами, которые давно откладывались. Отдохнуть вместе с милыми не удастся. Они без свободного времени.

Близнецы

Будет преобладать пессимистическое настроение. За суетой некогда будет заняться любимыми делами. Оставайтесь собранными.

Рак

Встречайте утро с улыбкой. Создайте дома уютную атмосферу. Устройте ужин со свечами. Любимые будут безмерно благодарны вам.

Лев

Ограничьте круг общения. Сумейте отказать слишком назойливым собеседникам. Подумайте над усовершенствованием своего имиджа.

Дева

Случайное знакомство в эти дни может иметь романтическое продолжение. Одиноким желательно не засиживаться дома. Посещайте общественные места отдыха.

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Весы

Организуйте выезд на природу с семьей. Это будет лучший способ пообщаться и отдохнуть в кругу близких людей.

Скорпион

С любимыми легче будет договориться в воскресенье. Поэтому субботу проведите каждый по своему усмотрению.

Стрелец

Примите приглашение на творческий вечер. Вас ждет встреча с интересными людьми. Посвятите эти выходные искусству.

Козерог

Вас не будет удовлетворять прагматичность партнеров. Возникнет желание найти себе интересного собеседника. Не делайте этого.

Водолей

Вряд ли удастся очаровать своих избранников. Они будут сдержанными и холодными. Не навязывайте своей компании. Займитесь чем-то интересным наедине.

Рыбы

Вас будет раздражать много мелочей. Особенно в субботу. Даже внимание окружающих будет казаться неуместным. Контролируйте свои эмоции. Не обижайте дорогих людей.

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