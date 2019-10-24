Городской совет рекомендует запретить Хэллоуин

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
1 Просмотров: 2844
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 657
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 5463
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 39690
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1116
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3276
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2331
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3267
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3186
Фото
Все фото
3
5
4
4
1
Государство отказалось финансировать украинский фильм о Голодоморе
Государство отказалось финансировать украинский фильм о Голодоморе
Средний класс зарабатывает от 1500 евро в месяц - украинка рассказала о жизни в Италии
Средний класс зарабатывает от 1500 евро в месяц - украинка рассказала о жизни в Италии
Собака спас жизнь своему хозяину
Собака спас жизнь своему хозяину
Украина начала совместные морские учения с НАТО
Украина начала совместные морские учения с НАТО
Последний аккорд лета: в Украине наблюдается потепление
Последний аккорд лета: в Украине наблюдается потепление
Видео
Все видео
В столичном супермаркете заметили семью крыс
В столичном супермаркете заметили семью крыс
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
Нардеп показал роскошный итальянский особняк "рупора Кремля" Соловьева
Нардеп показал роскошный итальянский особняк "рупора Кремля" Соловьева
Опубликовали трейлер финального эпизода "Звездных войн"
Опубликовали трейлер финального эпизода "Звездных войн"
Руководитель хора имени Веревки: Это я виноват
Руководитель хора имени Веревки: Это я виноват
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 657
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5292
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7497
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1827
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1026
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 октября 2019
Просмотров: 99
Міміка й жести
Уранці, коли їдеш з Лівого берега, у вагонах метро на Сирецькій лінії дуже тісно. Люди утрамбовані, як оселедці. Не поворушиш ні рукою, ні ногою. І ...
четверг, 24 октября 2019 18:49

Городской совет рекомендует запретить Хэллоуин

  Комментировать
Городской совет рекомендует запретить Хэллоуин
В Ровно выступили против Хэллоуина. Фото: УНН

В Ровно депутаты городского совета рекомендовали запретить рекламу праздника и празднование Хэллоуина

Сделали это по инициативе христианских конфессий города, сообщает UA:Рівне

На сессии городского совета Ровно выступил ректор Ровенской духовной семинарии Христиан Веры Евангельской Александр Третьяк. Он зачитал обращение, которое, по его словам, поручили озвучить главы всех христианских конфессий города.

"На рекламных плоскостях города - изображение девушки с порезанными венами на запястьях рук и окровавленное в кровь лицо. Считаем, что данная реклама нарушает Закон Украины "О рекламе". В частности статьи 7, 8 и 20. Как представители разных церковных институтов нашего города считаем, что такая реклама наносит вред для жителей нашего города, в частности детям и молодежи, ведь это, по сути - прямая пропаганда суицида и насилия. В украинской культуре есть много хороших праздников, поддержка которых была бы более уместной", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Страшно красиво: как накраситься на Хэллоуин 2019

Также Третьяк призвал запретить празднование этого праздника в учебных заведениях Ровно и создать комиссию для контроля за соблюдением норм законодательства в сфере защиты общественной морали.

Этот вопрос рассмотрели предпоследним на заседании и приняли решение, где к слову "запретить" добавили "рекомендовать", поскольку прямого запрета принять не могут.

"За" проголосовало 26 депутатов, не голосовали двое.

Немецкая модель 45-летняя Хайди Клум поразила необычным перевоплощением на Хэллоуин-вечеринке. Вместе с бойфрендом музыкантом Томом Каулитцем они воплотили образ Фионы и Шрека из известного мультфильма.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Городской совет рекомендует запретить Хэллоуин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
октября

Впервые показали место убийства советского писателя

Украина согласилась уничтожить свои ракеты

Кота в бочке спустили с самого большого водопада

Самое читаемое
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 60812
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 58084
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 33385
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц Просмотров: 29964
Бросила церковь ради порно: самые &quot;горячие&quot; фото экс-мормонки
Бросила церковь ради порно: самые "горячие" фото экс-мормонки
13
 Просмотров: 20937
Общество
В СБУ и МВД объяснили, что не так с публичным прохождением полиграфа
В СБУ и МВД объяснили, что не так с публичным прохождением полиграфа
В пятницу в Киеве пройдет акция "Медведчук, замолчи!"
В пятницу в Киеве пройдет акция "Медведчук, замолчи!" 1 Просмотров: 162
"Президент Борщаги" борется с мусором, наркотиками и плохим английским
"Президент Борщаги" борется с мусором, наркотиками и плохим английским Просмотров: 351
Переход на более безопасные альтернативы положительно влияет на личные отношения курильщиков - исследование
Переход на более безопасные альтернативы положительно влияет на личные отношения курильщиков - исследование Просмотров: 90
Государство отказалось финансировать украинский фильм о Голодоморе
Государство отказалось финансировать украинский фильм о Голодоморе
3
 Просмотров: 549
Больше всего комментируют
7
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
5
Сивохо о "формуле Штайнмайера": Не вижу ничего страшного
3
Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО
3
"Майдан вышел на протест, чтобы таких, как вы, не было на нашей земле" - семьи героев Небесной сотни ответили Портнову
2
"Надо утвердить правило, что купить землю могут только граждане Украины" - эксперт
Голосов: 46502
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua