Городской совет рекомендует запретить Хэллоуин

В Ровно выступили против Хэллоуина. Фото: УНН

В Ровно депутаты городского совета рекомендовали запретить рекламу праздника и празднование Хэллоуина

Сделали это по инициативе христианских конфессий города, сообщает UA:Рівне

На сессии городского совета Ровно выступил ректор Ровенской духовной семинарии Христиан Веры Евангельской Александр Третьяк. Он зачитал обращение, которое, по его словам, поручили озвучить главы всех христианских конфессий города.

"На рекламных плоскостях города - изображение девушки с порезанными венами на запястьях рук и окровавленное в кровь лицо. Считаем, что данная реклама нарушает Закон Украины "О рекламе". В частности статьи 7, 8 и 20. Как представители разных церковных институтов нашего города считаем, что такая реклама наносит вред для жителей нашего города, в частности детям и молодежи, ведь это, по сути - прямая пропаганда суицида и насилия. В украинской культуре есть много хороших праздников, поддержка которых была бы более уместной", - сказал он.

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Также Третьяк призвал запретить празднование этого праздника в учебных заведениях Ровно и создать комиссию для контроля за соблюдением норм законодательства в сфере защиты общественной морали.

Этот вопрос рассмотрели предпоследним на заседании и приняли решение, где к слову "запретить" добавили "рекомендовать", поскольку прямого запрета принять не могут.

"За" проголосовало 26 депутатов, не голосовали двое.

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