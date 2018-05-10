Городским головам подняли зарплату

Кабмин установил оклад главам городов и заместителям. Фото: podrobnosti.ua

Кабинет министров Украины установил должностной оклад мэра Киева и председателям областных советов в 15,4 тыс.грн. Председателям других городов с населением более 1 млн человек - в размере 12,2 тыс. грн.

Правительство приняло соответствующее решение 10 мая, сообщает "Сегодня".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работникам бюджетной сферы увеличили зарплаты

Первый заместитель председателя городских и областных советов будет получать 13,8 тыс. грн, заместители председателя советов - в размере 12,4 тыс. грн.

Должностной оклад городских голов, исходя из их группы, установлен на уровне 9,8-11,9 тыс. грн, а для глав населенных пунктов или объединенных территориальных общин с населением более 15 тыс. человек оклад установлен на уровне 8 тыс.грн, в 15 тыс. человек - в размере 7,5 тыс. грн.

В Украине в марте 2018 наибольшую среднюю зарплату зафиксировали в сфере авиационного транспорта. Работники в среднем получили 31 720 грн. Самые высокооплачиваемые сферами также стали финансовая и страховая деятельность. Средняя зарплата за март здесь составляла 17 653 грн.