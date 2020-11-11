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суббота, 14 ноября 2020 23:45

Город велосипедов — украинка рассказала о переезде в Данию
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Киевлянка Майя Заховайко шесть лет назад переехала в Копенгаген в Дании. Женщина ведет блог в котором рассказывает об особенностях менталитета датчан, местных традициях и о своей адаптации в новой стране.

"Мой переезд состоялся по семейным обстоятельствам, я переехала к мужу. Еще на Майдане познакомилась с датчанами, которые были наблюдателями на выборах. А уже в Копенгагене нашла украинскую диаспору. Поэтому типичной нехватки общения и тоски по родине не было. К тому же продолжала работать журналисткой для украинских изданий и летала в Киев каждые три месяца", - рассказывает Gazeta.ua Майя.

Один из самых тяжелых периодов был, когда начала искать работу.

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"Я хорошо знаю английский и многие датчане разговаривают на нем, но, все местные СМИ на датском языке. Стаж работы в Украине никому не понадобился. Здесь требуются на работу специалисты технических специальностей: прграмисты, инженеры. Если же ты гуманитарий, придется конкурировать с жителями Евросоюза и без знакомств найти работу трудно. Конечно, коррупции в этом нет. Это шанс, чтобы обратили внимание именно на твое резюме", - говорит украинка.

Поэтому первая работа была администратором в круизной компании, позже консультантом в шведском бренде Filipра K, а затем маркетологом.

Велосипеды в Дании самый популярный вид транспорта. Ими пользуются и молодежь и люди старшего возраста и есть даже специальные коляски для детей
Фото: may_in_denmark
Велосипеды в Дании самый популярный вид транспорта. Ими пользуются и молодежь и люди старшего возраста и есть даже специальные коляски для детей
Велосипеды в Дании самый популярный вид транспорта. Ими пользуются и молодежь и люди старшего возраста и есть даже специальные коляски для детей
Велосипеды в Дании самый популярный вид транспорта. Ими пользуются и молодежь и люди старшего возраста и есть даже специальные коляски для детей
Велосипеды в Дании самый популярный вид транспорта. Ими пользуются и молодежь и люди старшего возраста и есть даже специальные коляски для детей

"Самым необычным в Копенгагене является то, что все массово ездят на велосипедах. На самом деле, содержать здесь машину довольно дорого: высокие налоги, дорогие парковки да и нет необходимости. А вот велосипеды есть даже со специальными сиденьями для детей. Также здесь много удобных велодорожек, город плоский, ездить-одно удовольствие. И я тоже села на велосипед. Здесь это удобный вид транспорта", - говорит Майя.

Переехать на постоянное проживание в страны Европейского союза и США при условии предоставления гражданства в октябре 2020 года соглашались 27,9% украинцев.
68,7% респондентов остались бы дома, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

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