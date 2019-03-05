Гордон боится за свою жизнь из-за высказываний о Бандере

Журналист Дмитрий Гордон утверждает, что существует угроза его жизни из-за его заявления о лидере Организации украинских националистов Степане Бандере.

Гордон записал видеообращение, в котором рассказал о призывах к его убийству со стороны члена партии "Свобода" Ирины Фарион и заместителя главы Кировоградского областного совета Игоря Степуры.

Поводом для этого стало его интервью одному из изданий, в котором Гордон заявил, что не любит Бандеру, ибо тот — "предтеча многих межнациональных проблем в Украине".

Гордон привел заявления Фарион и Степуры в соцсетях, в которых они говорят, что журналист должен умереть за такие высказывания.

Журналист отметил, что обратится с официальными письмами к генпрокурору Юрию Луценко, главе СБУ Василию Грицаку и министру внутренних дел Арсену Авакову.

"Я требую от руководителей силовых структур немедленной реакции на призывы убить меня со стороны Ирины Фарион и Игоря Степуры", — сказал он.

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Также Гордон призвал президента Петра Порошенко публично отреагировать на эту ситуацию. Реакции журналист ожидает и от кандидата в президенты от "Свободы" Руслана Кошулинского, а именно снятия с выборов или исключения Фарион из партии.

Ранее руководитель полиции Киева Андрей Крищенко извинился за правоохранителя, который воскликнул "Ложись, Бандера" при задержании праворадикалов в Киеве.