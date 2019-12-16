Гонтареву снова высмеяли в "Квартале"

Фото: Слово і Діло

"Вечерний квартал" посвятил очередной номер бывший главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Видео выступления обнародовала пресс-секретарь фракции партии "Слуга народа" Юлия Палийчук в Facebook.

"У жінки прошу пробачення, знову збудуєм дачу вам, гроші зберем на карточку, на "Дельта банку" карточку. Те, що лунала пісня ця, вибачте лисого глупця во ім'я сина і отця, пресвята погорілиця", - спел актер Евгений Кошевой со сцены.

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Впоследствии он добавил, что "украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам ... в Лондоне".

В выпуске "Вечернего квартала" за 19 октября на телеканале "1 + 1" юмористы вместе с хором Веревки фактически высмеяли поджог дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Последняя назвала произошедшее "позором", указав, что в цивилизованном обществе невозможно представить, чтобы кто-то "насмехался над человеческим горем".