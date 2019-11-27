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среда, 27 ноября 2019 02:45

Гонтарева в Лондоне пожаловалась на "настоящего дьявола" Коломойского

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Гонтарева в Лондоне пожаловалась на &quot;настоящего дьявола&quot; Коломойского
Гонтарева в Лондоне: Коломойский - настоящий дьявол. Фото: Словов і Діло

Экс-руководитель НБУ Валерия Гонтарева считает, что президенту Владимиру Зеленскому пора "продемонстрировать свою независимость" от олигарха Игоря Коломойского, бывшего владельца "Приватбанка".

"Коломойский запугивает не только меня, не только реформаторов, а все население Украины .... Международное сообщество должно направить сильный сигнал по поводу того, кто является настоящим дьяволом на украинской территории", – сказала Гонтарева во время выступления в Лондонской школе экономики, сообщает "Радио Свобода".

Она заявила, что о злоупотреблениях бывшего руководства "Приватбанка" было передано в ГПУ "тонны информации", однако никого так и не привлекли к ответственности. Поэтому считает экс-генпрокуроров Виктора Шокина и Юрия Луценко "неэффективными и коррумпированными".

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Гонтарева добавила, что полиция Лондона еще проводит расследование наезда на нее автомобиля. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и изучают записи видеокамер. "Две недели назад я еще была в инвалидной коляске", – подчеркнула она.

Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.
27 августа Печерский райсуд Киева дал Госбюро расследований разрешение на силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением членами правления Нацбанка.

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