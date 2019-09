Гонтарева в Лодоне пишет книжку

В книге речь пойдет о банковских реформах. ФОТО: УНИАН

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, которая выехала в Лондон в октябре 2018, пишет книгу о банковской реформе.

Об этом она рассказала в интервью LB.ua.

Книга называется "Practical Manual How to Do Comprehensive Banking Reform", что на украинском означает "Практическое пособие - как делать всеобъемлющую банковскую реформу". В ней пойдет речь не только об украинском опыте.

"Я консультировала на эту тему уже много стран, опыт большой, есть большое количество примеров. Интересно, что многие вещи общие - независимо от страны, и если ты делаешь большую трансформацию, то алгоритм действий такой-то, начинать надо с такого-то".

В селе Гореничи под Киевом ночью 17 сентября сгорел дом Валерии Гонтаревой. Никто не пострадал, поскольку в доме никого не было. 12 сентября в Государственном бюро расследований подтвердили проведение обыска в квартире бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Следственные действия провели в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления Национального банка в 2016-м. 5 сентября в центре Киева сгорело авто невестки Гонтаревой. 30 июля у Лондоне саму Гонтареву сбил автомобиль, она попала в больницу. В комментарии hromadske она не исключила, что это месть Коломойского.