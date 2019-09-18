Гонтарева в Лодоне пишет книжку

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, которая выехала в Лондон в октябре 2018, пишет книгу о банковской реформе.
Об этом она рассказала в интервью LB.ua.
Книга называется "Practical Manual How to Do Comprehensive Banking Reform", что на украинском означает "Практическое пособие - как делать всеобъемлющую банковскую реформу". В ней пойдет речь не только об украинском опыте.
"Я консультировала на эту тему уже много стран, опыт большой, есть большое количество примеров. Интересно, что многие вещи общие - независимо от страны, и если ты делаешь большую трансформацию, то алгоритм действий такой-то, начинать надо с такого-то".
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В селе Гореничи под Киевом ночью 17 сентября сгорел дом Валерии Гонтаревой. Никто не пострадал, поскольку в доме никого не было.
12 сентября в Государственном бюро расследований подтвердили проведение обыска в квартире бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Следственные действия провели в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления Национального банка в 2016-м.
5 сентября в центре Киева сгорело авто невестки Гонтаревой.
30 июля у Лондоне саму Гонтареву сбил автомобиль, она попала в больницу. В комментарии hromadske она не исключила, что это месть Коломойского.
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