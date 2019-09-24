Гончарук предложил Японии инвестировать в зону отчуждения

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с японской делегацией. Фото: kmu

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с японскими партнерами возможность инвестиций в Чернобыльскую зону отчуждения.

"Будем рады, если Япония будет нашим партнером в этом вопросе. Это прекрасная возможность привлечь внимание к важности вопроса безопасности атомных электростанций", - сказал Гончарук во время встречи с делегацией Японии, передает пресс-служба Кабинета министров.

Глава японской делегации Эисуке Мори отметил, что безопасность, связанная с ядерной энергетикой, должна стать одним из ключевых приоритетов сотрудничества двух стран. Он также добавил, что надеется на то, что эта встреча станет началом совместной работы в энергетике.

Во время встречи также обсуждался вопрос возможного сотрудничества в сфере информационных технологий.

"Один из приоритетов деятельности нашего правительства - развитие ИТ. Мы были бы рады рассмотреть возможность поделиться с вами опытом", - отметил Гончарук.

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Эисуке Мори отметил, что именно вектор ИТ может стать ключевым для развития Украины.

В Беларуси запустили туристические маршруты в зону отчуждения. Стоимость экскурсии для пяти человек составит 340 белорусских рублей (около 160 долларов).