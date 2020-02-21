Гончарук объяснил, почему скрывалось место карантина для эвакуированных из Китая

Гончарук пояснил о месте карантина для эвакуированных из Китая. Фото: РБК

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пояснил ограничения информации о месте расположения эвакуированных украинский из Китая.

К таким действиям прибегли, чтобы избежать провокаций и из соображений безопасности, заявил он на брифинге в Новых Санжарах на Полтавщине.

"В целях безопасности мы, конечно ограничили информацию. Ведь не хотели, чтобы возникали лишние провокации. Чтобы этим мог воспользоваться кто-то в ущерб нашим гражданам. Мы знаем, что Украина до сих пор находится фактически в состоянии войны. И снаружи, и изнутри страны есть много сил, которые хотят навредить, использовать эту сложную операцию для провокаций. Поэтому из соображений безопасности было принято такое решение", - заявил Гончарук.

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Транспорт с эвакуированными из Уханя украинцев прибыл на территорию санатория в Новых Санжарах на Полтавщине. Перед самым санаторием эвакуированным украинцам тоже был устроен "гостеприимный" прием с горящими шинами и баррикадами.