Гончарук назвал приоритеты украинского правительства

Премьер-министр Гончарук назвал 4 приоритета правительства. Фото: Politeka

Премьер-министр Алексею Гончарук назвал четыре приоритета украинского правительства.

Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает пресс-служба Кабмина.

Приоритеты правительства - приватизация госпредприятий, открытие рынка земли, демонополизация энергетического рынка и развитие инфраструктуры.

"В планах правительства на ближайшие пять лет восстановить 24 тыс. км дорог, построить пять морских портов и 15 аэропортов", - сказал премьер, добавив, что для украинской власти важна также реформа судебной системы.

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В свою очередь, Ринкевичс заверил, что Латвия будет оставаться стратегическим партнером Украины в контексте европейской интеграции. Он положительно отметил готовность министра юстиции и генерального прокурора Украины активно заниматься защитой прав и интересов иностранных инвесторов и создавать благоприятные условия ведения бизнеса в Украине.

Верховная Рада одобрила программу деятельности Кабинета министров. Согласно Конституции, в течение года после утверждения Программы деятельности Кабмина парламент не может рассматривать вопрос отставки правительства.