Гончарук мешает Авакову и Коломойскому проводить преступную политику - Друзенко

Геннадий Друзенко: инвесторы вкладывают деньги в надежные облигации с низкими процентами, а не в наши. Фото: Тарас Подолян

Алексей Гончарук откровенно слабый премьер и потому нашел свою точку опоры на Западе.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит юрист-международник Геннадий Друзенко.

"Гончарука поддерживает условная партия "соросят" - европейские финансовые институты. Коломойский имеет конфликт с Западом. В Америке расследуют его дело по отмыванию большой суммы средств. Прозападный премьер мешает ему, Авакову и всем тем, кто привык играть по украинским правилам, что на самом деле очень близки к российским. Врагам - закон, друзьям - все", - объясняет он.

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Если Гончарук и упадет, то из-за краха экономики, считает Геннадий Друзенко

"В Китае вирус, гривна падает. Ведь инвесторы вкладывают деньги в надежные облигации с низкими процентами, а не в наши. Они имеют высокий уровень доходности, но и высокие риски. Не дай бог вирус из Китая дойдет до нас. Наша эпидемологическая служба убита во главе МОЗ находится типичный советник, что не несет ответственность ни за что. Это - не шутки. Первая мировая война закончилась во многом из-за того, что испанка убила 50 миллионов людей", - добавляет эксперт.

После публикации записей с прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука охрана спикера парламента Дмитрия Разумкова изменила правила посещения его кабинета.