Голосование за "антиколомойский" закон показало, что монобольшинства больше нет - политолог

Олег Саакян: теперь Зеленский и его команда не имеют возможности принятия законопроектов исключительно собственными силами. Фото: reuters

Закон был последней преградой к продолжению сотрудничества с Международным валютным фондом. В условиях кризиса и эпидемии оно нам нужно. Украина наконец выполнила последний пункт обязательств, что брала на себя.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Олег Саакян, 25 лет.

"Программа с МВФ была изменена на более краткосрочную и динамическую. Теперь нет никаких других объективных препятствий для получения транша. Однако сама история вокруг Приватбанка не заканчивается.

Как минимум будем созерцать еще два сезона с большим количеством серий. Первый - обжалование "антиколомойського" закона в суде, в том числе и Конституционном. Будут пытаться признать нелегитимными все - от процедурных процессов принятия самого закона в его сущности. Второй сезон - финансовая компенсация, которую точно захочет получить Коломойский. Закон оставляет такую ​​возможность. Олигарх влияет на украинские суды, будет там пытаться отстаивать свою позицию", - объясняет эксперт.

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По его словам, голосование за законопроект о на возвращение национализированных банков стало точкой, которая показала, что монобильшости больше не существует.

"Оно окончательно расколота. Президент больше не может полностью рассчитывать на свою фракцию в сложных и чувствительных политических вопросах. "Слуга народа" останется наиболее весомым фактором в парламенте. Но теперь Зеленский и его команда не имеют возможности принятия законопроектов исключительно собственными силами. Так начинается новый этап в деятельности парламента сегодняшней каденции. Депутаты, которые ориентированы на Коломойского отделяются в отдельную группу. Это не значит, что они всегда будут голосовать "против" линии партии. Но точно буду во ориентироваться не в Зеленского", - добавляет Олег Саакян.

Верховная Рада приняла в целом законопроект о невозвращении банков бывшим владельцам. "За" проголосовали 270 депутатов. Он - последнее условие для продолжения сотрудничества с МВФ.