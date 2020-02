"Голос страны 10 сезон": чем закончился очередной эфир?

Закончился очередной эфир "Голоса страны". Фото: ТСН

Прошел шестой этап слепых прослушиваний вокального шоу "Голосу країни 10". Мест осталось все меньше, поэтому этот эфир был весьма напряженным.

На главной вокальной сцене страны выступила девушка, которая стала жертвой семейного насилия, а также офицер Вооруженных Сил Украины и актер дубляжа сериала "Великолепный век", подбивает итоги Сегодня.

Первой слепые прослушивания шестого эфира открыла львовянка Татьяна Ничай. Отец девушки – оперный певец, после рождения дочери был вынужден сменить профессию, чтобы обеспечивать семью. Сейчас он работает дальнобойщиком и не оставляет надежды однажды показать себя публике и снова спеть для широкой аудитории. Татьяна стала участницей команды Потапа с NK. У звездных супругов осталось всего два места.

Не менее эмоциональным стало выступление 26-летнего офицера Вооруженных Сил Украины Василия Процюка, который исполнил песню Сергея Бабкина "Пробач". Парень – самородок, никогда профессионально не занимался вокалом, а певческий талант открыл в себе, будучи студентом. Единственной к офицеру обернулась Тина Кароль.

На сцену также сегодня вышел Денис Жупник из Киева, который исполнил песню MONATIKa "Жизнь поет". Сейчас парень работает на радио и телеведущим, а еще его голосом говорит один из султанов в телесериале "Великолепный век". Будучи тесно связанным с музыкой в ​​рамках работы, он на самом деле давно мечтал заявить о себе на вокальной сцене. И ему это удалось – Денис развернул кресло Тины Кароль.

Дальше на сцене появилась Александра Горупа из Минска. Девушка рано вышла замуж и стала жертвой домашнего насилия. Долгое время она стеснялась признаться в этом родителям и знакомым, но нашла в себе силы уйти от горе-мужа и начать новую жизнь. На сцене шоу "Голос країни 10" Александра исполнила романтическую песню Tony Braxton – Un-break my heart и стала подопечной Dan Balan.

22-летний Никита Ходос из Минска начинал музыкальную карьеру на улицах, а потом продолжил выступать в заведениях. На данный момент парень мечтает петь на большой сцене. Его тембр и исполнение англоязычного сингла See you again помогли ему стать членом команды MONATIK.

Роман Клюба на сцене главного вокального шоу страны также спел англоязычную композицию Make it rain. 21-летний парень из Ивано-Франковска сделал невозможное – в момент, когда у тренеров остались последние места в команде, сумел развернуть все четыре кресла! Роман сделал выбор в сторону Тины Кароль.

Настоящий музыкальный изумруд звездные тренера смогли рассмотреть в эксцентричной участнице Мелен Пассе. 27-летняя девушка из Харькова поет в своей кавер-группе, но теперь хочет заняться сольной карьерой и написать альбом. Все четыре кресла развернулись к певице. Оказалось, что MONATIK прошлым летом был на выступлении группы и запомнил их харизматичную солистку. Девушка выбрала в качестве наставника именно MONATIK и стала последней участницей в его команде.

В следующем выпуске Тина Кароль и Dan Balan предстоит еще набрать участников, а вот команды MONATIK и Потапа с NK уже сформированы.