Гололедица и метели - спасатели предупредили украинцев об опасности

Укргидрометцентр прогнозирует 31 января порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, метели и гололедицу на дорогах.

В Киеве и области 31 января порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. ГСЧС объявила I уровень опасности, желтый.

1 февраля прогнозируют гололедицу на дорогах Украины.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

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Спасатели опубликовали советы водителям во время гололеда.

Автор: ГСЧС Водителям дали советы на время гололедицы

1 февраля в Украине не будет существенных осадков, но немного подморозит. На дорогах все еще будет гололедица. В ближайшую ночь ожидается -2...8°C, сообщает синоптик Наталья Диденко. Днем во вторник от +2...-3°C.