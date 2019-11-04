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понедельник, 04 ноября 2019 22:45

"Год без Кати": под ОП прошла акция в честь Гандзюк
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Под Офисом президента прошла акция в честь Екатерины Гандюк. Фото: Страна.ua
Под Офисом президента прошла акция в честь Екатерины Гандюк. Фото: Страна.ua
Под Офисом президента прошла акция в честь Екатерины Гандюк. Фото: Страна.ua
Под Офисом президента прошла акция в честь Екатерины Гандюк. Фото: Страна.ua
Под Офисом президента прошла акция в честь Екатерины Гандюк. Фото: Страна.ua

В Киеве под Офисом президента прошла акция "Год без Кати" в честь убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Почтить память Гандзюк пришли сотни людей, среди которых были бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун, праворадикал Сергей Стерненко, екснардеп Игорь Луценко и председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Об этом сообщает Страна.ua.

Люди держали в руках плакаты с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк?", "Мангер - убийца", "Молчание убивает" и "Кто убивает активистов?". Также они зажгли лампадки. Активисты требовали справедливого расследования убийства Гандзюк.

На месте происшествия дежурили правоохранители и полиция диалога. Информации о столкновениях во время акции нет.

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и наказать виновных в убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом он заявил в годовщину смерти активистки.

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Дата
04
ноября

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