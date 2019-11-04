"Год без Кати": под ОП прошла акция в честь Гандзюк

В Киеве под Офисом президента прошла акция "Год без Кати" в честь убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Почтить память Гандзюк пришли сотни людей, среди которых были бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун, праворадикал Сергей Стерненко, екснардеп Игорь Луценко и председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Об этом сообщает Страна.ua.

Люди держали в руках плакаты с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк?", "Мангер - убийца", "Молчание убивает" и "Кто убивает активистов?". Также они зажгли лампадки. Активисты требовали справедливого расследования убийства Гандзюк.

На месте происшествия дежурили правоохранители и полиция диалога. Информации о столкновениях во время акции нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Год без Екатерины Гандзюк: все об убийстве и следствии



Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и наказать виновных в убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом он заявил в годовщину смерти активистки.