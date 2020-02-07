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пятница, 07 февраля 2020 11:50

Glovo задолжало ресторанам кругленькие суммы

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Glovo задолжало ресторанам кругленькие суммы
Фото: i1.wp.com

Служба доставки Glovo задолжала нескольким ресторанам от 10 000 до 30 000 грн.

Сам сервис заявляет, что никаких долгов нет, сообщили в АИН.

Первое публичное заявление появилось 5 декабря прошлого года. Тогда руководитель заведения Tin Tin в Киеве Влад Максимов написал в Facebook о том, что Glovo на платила по счетам.

"Долги тянутся с октября 2019 года. Живых менеджеров у них больше нет. Общаются только через почту. Пишут какие-то ответы с отмазками, что мы неправильно составляем счета! Бред", - сообщилМаксимов.

Сервис задолжал ресторану 9114 грн по пяти платежам за выполненные заказы в период с октября 2019 года по декабрь 2020 года. Речь идет о деньгах за заказ, которые Glovo после вычета своей комиссии должна отправить ресторану.

По словам Максимова, менеджеры сервиса долго не отвечают на письма. Ожидание ответа затягивается до двух недель.

О таких же проблемах заявили и другие рестораны. Так, Валерий Сиверчук, партнер винницкого Pid Nebom, заявил, что Glovo не выплатил долг около 30 000 грн. Проблемы начались сразу же после запуска сервиса в Виннице — с сентября 2019 года. Такую же суму Glovo задолжала киевским ресторанам Beef meat & wine, Hangover, Genatsvale&Hinkali, Adriano Pizza.

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Сама пресс-служба Glovo в Украине заявила, что сервис не допустил никаких нарушений.

"Деятельность компании и осуществления ею расчетов соответствует требованиям действующего законодательства Украины. Расчеты сервиса Glovo с партнерами происходят в соответствии согласованным сторонами срокам при условии выполнения партнерами своих обязательств, среди которых — своевременное предоставление информации об обновлении финансовых данных, налажен документооборот и тому подобное. Детали финансовых обязательств между компанией Glovo и партнерами не разглашаются, а любые вопросы решаются только в двустороннем формате" - сообщила пресс-служба.

В октябре 2018 года в Киеве заработал испанский сервис доставки Glovo. С его помощью можно заказать еду, медикаменты, продукты.

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