Глобального видения развития страны Зеленский не имеет - политолог

Политолог Олег Саакян: Общество поддержало идею "Сделаем их вместе" Фото: Тарас Подолян

Зеленский не имеет видения президентом какой страны он хочет быть.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Олег Саакян.

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"Общество не голосовали за его видение и ценностные установки. Просто поддержало идею "Сделаем их вместе". Зеленский должен выполнить запрос, сформированный еще при Порошенко. В 2014 году его избрали, потому что люди хотели поскорее получить главнокомандующего. К нему сформировали четкие требования: государство должно перестать быть античеловеческим, реформы должны приблизить нас к европейским стандартам жизни. Порошенко с соратниками и обществом достигли безвиза, томоса, развития армии. В конце своей каденции он был удивлен, что украинцы оценивали его не по этим свершениям. Напоминал ученика, который не выполнил домашнее задание, но сделал задачу со звездочкой. Томос и безвиз Порошенко записал в историю золотыми буквами, но от общества получил "незачет". Поэтому именно улучшением условий жизни простых граждан скорее всего будет заниматься новый президент. Глобального видения развития страны он не имеет ", - считает политолог.

Полное интервью с Олегом Саакяном читайте в журнале "Країна" от 1 августа.