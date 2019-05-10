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пятница, 10 мая 2019 19:06

Глобальная ассоциация корпоративных университетов наградила Академию ДТЭК

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Глобальная ассоциация корпоративных университетов наградила Академию ДТЭК
Академию ДТЭК получила премию за участие в обучении работников 27 государственных органов и учреждений. Фото: dtek.com

Academy DTEK стала победителем конкурса лучших корпоративных университетов мира – Global CCU Awards 2019 – в номинации "Корпоративная ответственность". Вместе с Academy DTEK победителями премии в 2019 году стали международные компании Airbus, Infosys, SAP.

Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК, передают Украинские Новости.

В рамках конкурса Global CCU Awards 2019 Academy DTEK получила премию за участие в обучении сотрудников 27 государственных органов и учреждений, среди которых, в том числе, Национальный банк Украины, Министерство инфраструктуры Украины, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Киевская городская государственная администрация. Всего в Academy DTEK уже прошли обучение более 3,4 тыс. сотрудников госструктур.

"Наша цель - внести вклад в новое качество подготовки специалистов, от которых сегодня зависит успешная реализация реформ, перезагрузка экономики, повышение стандартов жизни. Стратегия Academy DTEK предусматривает дальнейшее развитие этого направления", – отметил Александр Кучеренко, директор по устойчивому развитию ДТЭК.

Напомним, основанная компанией ДТЭК Academy DTEK предлагает различные форматы обучения, регулярно проводит международные конференции по корпоративному обучению, мастер-классы, круглые столы и зарубежные туры по обмену опытом в области энергетики, добычи, энергосбережения и HR. Global CCU (Глобальная ассоциация корпоративных университетов) создана в 2005 году. Она объединяет корпоративные университеты ведущих компаний из более чем 50 стран мира.

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Дата
10
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