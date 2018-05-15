Главу жюри Пулитцеровской премии обвинили в домогательствах и отправили в отставку

Глава жюри Пулитцеровской премии Юнот Диас уходит в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
"Рассмотрение обвинений против писателя начнется сегодня", - сообщает The Guardian со ссылкой на Совет Пулитцеровской премии.
Диас занял пост председателя жюри в апреле текущего года, но вынужден уходить в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Коллеги Диаса выдвинули перед ним условие: или отставка, или полицейское расследование.
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Напомним, в этом году отменили присуждение Нобелевской премии по литературе за секс-скандала.
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