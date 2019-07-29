Главу полиции Днепропетровщины Глуховерю освободили от должности

Председатель Нацполиции Сергей Князев уволил начальника управления в Днепропетровской области Виталия Глуховерю.

Исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровщины назначено Артема Васицкого, сообщает пресс-центр Национальной полиции.

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"Приказом Председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым освобожден от занимаемой должности начальника главного управления в Днепропетровской области Виталия Глуховерю", - говорится в сообщении.

В сети всплыло видео, как в сентябре 2018 года спецназ КОРД задержал патрульных, которые остановили за нарушение ПДД авто водителя начальника полиции Днепропетровщины Виталия Глуховери.

ГБР открыло уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий Глуховерей. Сам он уверял, что был готов привлечь к ответственности виновного в конфликте.

Президент Владимир Зеленский заявил, что требует от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить Глуховерю.